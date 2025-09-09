Forcat izraelite kryen një sulm në Katar, duke synuar një lagje banimi ku jetonin negociatorët e lartë të paqes të Hamasit, një sulm që shënon rastin më të fundit të shkeljes së integritetit territorial dhe sovranitetit të një vendi të Lindjes së Mesme, që mediat izraelite raportojnë se ndodhi me miratimin e ShBA-së.
Katari, një aleat i madh i ShBA-së që mikpriti Bazën Ajrore Al Udeid, dënoi menjëherë “sulmin e pabesë izraelit që synoi ndërtesa banimi ku ndodhen disa anëtarë të Byrosë Politike të Hamasit në kryeqytetin e Katarit, Doha”.
Doha konfirmoi se nuk do ta tolerojë “këtë sjellje të pamatur izraelite dhe ndërhyrjen e saj të vazhdueshme në sigurinë rajonale, si dhe çdo veprim që synon sigurinë dhe sovranitetin e tij.”
Hamasi tha se negociatorët e tij po diskutonin ofertën për armëpushim të presidentit amerikan Donald Trump, e cila, sipas Hamasit, ishte një “mashtrim” për t'i tërhequr anëtarët në një takim ku do të ndodhte sulmi izraelit.
Agjencia Reuters raportoi se burime të Hamasit thanë se delegacioni negociator për armëpushim mbijetoi sulmin izraelit.
Ambasada e ShBA-së në Doha lëshoi një urdhër për të qëndruar në vendbanim për amerikanët pas sulmeve, që përbën reagimin e parë zyrtar të ShBA-së, edhe pse nuk është bërë asnjë koment publik mbi njohurinë paraprake për sulmet.
Disa raporte nga mediat izraelite dhe ndërkombëtare tregojnë se operacioni i përshkruar nga Izraeli si një “sulm i saktë” ndaj figurave të larta të Hamasit, përfshirë kryenegociatorin Khalil al-Hayya ishte i koordinuar ose i miratuar nga administrata amerikane nën Presidentin Trump.
Channel 12 izraelit raportoi se një zyrtar izraelit konfirmoi se Uashingtoni ishte njoftuar para sulmit dhe Trump dha “dritën e gjelbër” për operacionin.
Middle East Eye vuri në dukje se sulmet ajrore në Doha ishin “të parapërgatitura me administratën amerikane.”
Ynet News gjithashtu raportoi se një zyrtar izraelit konfirmoi se ShBA-ja ishte njoftuar para sulmit dhe Trump i dha Izraelit leje për të vepruar.
CNN-i, duke cituar një zyrtar izraelit, tha se ShBA-ja ishte informuar para sulmit në Katar.
Ndërkohë, ndërmjetësuesit katarez, egjiptianë dhe amerikanë kanë punuar muaj me radhë për një armëpushim, por zyrtarët izraelitë vazhdimisht kanë injoruar ose refuzuar përpjekjet për të ndaluar gjenocidin në Gaza të rrethuar.
Së fundmi, Hamasi pranoi një propozim armëpushimi nga Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që do të kishte siguruar lirimin e disa të burgosurve nga Gaza.
Megjithatë, Izraeli dhe ShBA-ja e tërhoqën propozimin pasi Netanyahu kërkoi lirimin e plotë të të burgosurve dhe dorëzimin e plotë të Hamasit.
Paraprakisht të dielën, Trump paralajmëroi Hamasin të pranojë kushtet e tij, duke thënë: “Izraelitët kanë pranuar kushtet e mia. Është koha që edhe Hamas të pranojë. Kam paralajmëruar Hamasin për pasojat e mospranimit. Ky është paralajmërimi im i fundit, nuk do të ketë një tjetër!”
Shtëpia e Bardhë nuk ka reaguar ende ndaj sulmeve izraelite në Katar ose ndaj pretendimeve të mediave se ShBA-ja se e dinte për sulmet.
Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, pritet të flasë me mediat më vonë gjatë ditës.
Një deklaratë nga zyra e Netanyahut e quajti sulmin ndaj Katarit “një operacion krejtësisht i pavarur izraelit.”
“Izraeli e nisi, Izraeli e kreu dhe Izraeli merr përgjegjësinë e plotë,” thuhet në deklaratë.