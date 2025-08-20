LUFTA NË GAZA
14 luftëtarë palestinezë sulmojnë postën ushtarake izraelite në jug të Gazës
Raportimet thonë se luftëtarët dolën nga një tunel dhe shënjestruan një pikë afër Khan Younisit.
20 Gusht 2025

Luftëtarë palestinezë sulmuan një postë ushtarake izraelite pasi dolën nga një tunel nëntokësor në qytetin jugor të Gazës, Khan Younis, raportoi të mërkurën media izraelite.

Dy ushtarë izraelitë u plagosën kur më shumë se 14 luftëtarë palestinezë sulmuan pozicionin ushtarak pranë boshtit Morag në Khan Younis, njoftoi e përditshmja Yedioth Ahronoth.

Radioja e Ushtrisë e përshkroi sulmin si “të paparë dhe ndryshe”, duke shtuar se vlerësimet fillestare të sigurisë treguan se luftëtarët kishin synuar rrëmbimin e ushtarëve.

Gazeta Israel Hayom raportoi gjithashtu se ushtria besonte se luftëtarët kishin planifikuar ta pushtonin postën dhe të merrnin ushtarë peng.

Sipas Radios së Ushtrisë, forcat izraelite u përplasën me zjarr ndaj luftëtarëve palestinezë, duke pretenduar se vranë mes 8 dhe 10 prej tyre, ndërsa të tjerët u tërhoqën.

Kanal 12 raportoi se sulmuesit hapën zjarr me pushkë automatike dhe hedhës granatash kundërtank pasi dolën nga një tunel, ndërsa tanket dhe avionët izraelitë u përfshinë në betejë.

Brigadat al-Kassam, krahu i armatosur i Hamasit, konfirmuan sulmin, duke thënë se disa ushtarë izraelitë u vranë dhe u plagosën gjatë përleshjes.

Edhe pse kanë kaluar mbi 22 muaj që nga fillimi i luftës gjenocidale më 7 tetor 2023, fraksionet e rezistencës palestineze vazhdojnë të ndërmarrin pritë të mirëplanifikuara në këtë zonë, duke shkaktuar viktima në radhët e forcave izraelite dhe duke dëshmuar paaftësinë e Tel Avivit për t’i arritur objektivat e luftës.

Izraeli ka vrarë mbi 62.100 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tashmë po përballet me uri masive.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
