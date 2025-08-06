RAJONI
1 minuta leximi
Ndeshja Shkëndija - Qarabağ në Shkup përfundon me rezultat 0-1
Qarabağ, i njohur për përvojën e tij evropiane, e menaxhoi kryesisht lojën me një posedim më të madh të topit, ndërsa Shkëndija, nga ana tjetër, pavarësisht se tregoi vendosmëri nuk arriti të kundërpërgjigjet.
Ndeshja Shkëndija - Qarabağ në Shkup përfundon me rezultat 0-1
Ndeshja Shkëndija - Qarabağ në Shkup përfundon me rezultat 0-1 / AA
një ditë më parë

Ndeshja mes Shkëndijës dhe skuadrës azerbajxhanase Qarabağ, që u zhvillua sonte në stadiumin “Todor Proeski” në Shkup në kuadër të raundit të tretë kualifikues për Ligën e Kampionëve, ka përfunduar me rezultatin 0-1 në favor të mysafirëve.

Kampioni i Azerbajxhanit morën avantazhin herët kundër kampionit të Maqedonisë së Veriut me golin nga penalltia të Toral Bayramov në minutën e 18-të të ndeshjes.

Qarabağ, i njohur për përvojën e tij evropiane, e menaxhoi kryesisht lojën me një posedim më të madh të topit, ndërsa Shkëndija, nga ana tjetër, pavarësisht se tregoi vendosmëri nuk arriti të kundërpërgjigjet.

recommended

Ndeshja e sotme ishte një natë historike për Shkëndijën, pasi për skuadrën e Tetovës kjo ishte një nga fazat më të largëta që ka arritur në garat ndërkombëtare.

Kjo është ndeshja e parë në raundin e tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve, ndërsa ndeshja e dytë do të zhvillohet të martën e ardhshme, 12 gusht, në orën 18:00 në Stadiumin Republikan Tofiq Bahramov në kryeqytetin azerbajxhanas Baku.
Fituesi i ndeshjes Shkëndija - Qarabağdo të përballet me më të mirin e dy dueleve midis skuadrës bullgare Ludogorets dhe asaj hungareze Ferencvarosi

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us