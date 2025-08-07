RAJONI
1 minuta leximi
Durrës: Zjarrfikësit shuajnë pesë vatra zjarri, apelohet për kujdes
Kryebashkiakja u bëri thirrje qytetarëve se, për shkak të temperaturave të larta, të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin ndezjen e zjarreve në natyrë apo pranë zonave pyjore.
Durrës: Zjarrfikësit shuajnë pesë vatra zjarri, apelohet për kujdes
Durrës: Zjarrfikësit shuajnë pesë vatra zjarri, apelohet për kujdes / AA
17 orë më parë

Gjatë dy ditëve të fundit, shërbimet zjarrfikëse në Durrës të Shqipërisë kanë  ndërhyrë dhe kanë shuar plotësisht pesë vatra zjarri në zonat përreth.

Kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka bërë të ditur se gjatë shërbimet zjarrfikëse kanë ndërhyrë në zonat e Shetaj, Fllakë, Xhafzotaj, Sektor Rinia dhe Arapaj.

Sipas Sakos, ekipet zjarrfikëse janë në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo emergjencë, ndërsa ajo ka shprehur mirënjohje për përkushtimin dhe guximin që kanë treguar në përballje me flakët dhe situata të tjera emergjente, me qëllim mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit natyror.

Të rekomanduara

Kryebashkiakja u bëri thirrje qytetarëve që, për shkak të temperaturave të larta, të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin ndezjen e zjarreve në natyrë apo pranë zonave pyjore.

“Parandalimi është në dorën e të gjithëve,” u shpreh Sako, duke kërkuar që çdo rast zjarri apo rreziku të njoftohet menjëherë pranë shërbimeve zjarrfikëse.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us