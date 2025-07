USA’s præsident Donald Trump har meddelt, at der fra 1. august vil blive indført en omfattende told på 50 procent på alle brasilianske varer, der importeres til USA.

Beslutningen er ifølge Trump en reaktion på Brasiliens behandling af tidligere præsident Jair Bolsonaro og den påståede censur mod amerikanske digitale platforme.

I et opslag på Truth Social onsdag skrev Trump, at retssagen mod Bolsonaro er en “international skandale”, som bør stoppes straks.

“Denne retssag burde ikke finde sted. Det er en heksejagt, der skal afsluttes ØJEBLIKKELIGT!” sagde Trump og roste Bolsonaro som “en verdensomspændende respekteret leder i sin tid som præsident”.

Bolsonaro og syv andre personer er blevet tiltalt for forsøg på statskup, efter at Brasiliens højesteret enstemmigt vedtog at sende sagen til strafferetlig behandling.

Den tidligere præsident risikerer op til 30 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Trump anklagede Brasiliens højesteret for at krænke amerikansk ytringsfrihed og hævdede, at den har udstedt “hundredvis af HEMMELIGE og ULOVLIGE censurordrer til amerikanske sociale medier” og truet dem med store bøder og udelukkelse fra det brasilianske marked.

“Nødvendigt for at rette op på uretfærdigheder”

Trump fastslog, at den nye toldsats også vil gælde varer, der forsøges eksporteret gennem tredjeparter for at undgå tolden.

“Forstå venligst, at 50 procent er langt mindre, end hvad der reelt er nødvendigt for at skabe fair konkurrence mellem vores lande”, sagde han og kaldte det et opgør med uretfærdigheder begået af det brasilianske “regime”.

Han advarede om, at USA vil pålægge yderligere toldsatser, hvis Brasilien gengælder: “Uanset hvilket niveau I vælger at hæve jeres told med, vil det blive lagt oven i vores 50 procent”.

Tidligere onsdag sagde Trump under et møde med fem afrikanske lande, at tolden mod Brasilien er “baseret på sund fornuft, underskud, hvordan vi er blevet behandlet gennem årene – og på rene tal”.

“Brasilien har ikke været god mod os. Overhovedet ikke”, tilføjede han.