USA’s forsvarsminister Pete Hegseth er igen blevet genstand for kontrovers og kritik, denne gang på grund af sin “kafir” tatovering, som mange har beskrevet som islamofobisk.

Hegseth lagde billeder op på sin X-profil, hvor han deltog i SEAL Delivery Vehicle Team One (SDVT-1) på en fælles base i Pearl Harbor. Et af billederne viste hans nye tatovering på overarmen, der viser ordet “كافر” eller “kafir”, det arabiske ord for vantro eller ikke-troende.

Mange har lagt mærke til tatoveringen og anser den for at være et islamofobisk symbol.

“Hegseth har fået en ‘kafir’ (كافر) tatovering under sin Deus Vult tatovering – et korsfarerslogan. Dette er ikke kun et personligt valg; det er et klart symbol på islamofobi fra manden, der leder USA’s krige”, skrev Nerdeen Kiswani, en palæstinensisk aktivist, på X.

“‘Kafir’ er blevet våbenliggjort af højreorienterede islamofober til at håne og dæmonisere muslimer. Det handler ikke om hans personlige tro. Det handler om, hvordan disse tro oversættes til politik – hvordan de former militære beslutninger, overvågningsprogrammer og udenlandske interventioner, der retter sig mod muslimske lande”.

Den prisvindende journalist Tam Hussain sagde, at tatoveringen ikke er “et godt look” for Hegseth, især når udtrykket bruges i koranen om en, der afviser Gud.

“For den muslimske verden vil tatoveringen blive set som en åben erklæring om Hegseths fjendtlighed mod dem, hvilket vil blive bekræftet når et hospital bliver bombet i Yemen”, sagde Hussain.

‘Anti-muslimsk fjendtlighed’

Council on American-Islamic Relations (CAIR) har fordømt Hegseths nye tatovering og siger, at det er “et tegn på både anti-muslimsk fjendtlighed og personlig usikkerhed”.

“Tatoveringen af det arabiske ord ‘kafir’ – som i bund og grund henviser til en person, der bevidst skjuler eller afviser fundamentale, guddommelige sandheder – på hans krop er et tegn på både anti-muslimsk fjendtlighed og personlig usikkerhed”, sagde CAIR i sin erklæring.

“Det ser ud til, at islam bor så ‘lejefrit’ i Pete Hegseths hoved, at han føler behov for at stemple sig selv med tatoveringer, der erklærer hans modstand til islam, sammen med en tatovering, der erklærer hans tilknytning til de mislykkede korsfarere”.

CAIR sagde, at mens Hegseth kan tatovere sig selv, så meget han vil, skal han huske på, at han leder den amerikanske hær, hvor tusindvis af amerikanske muslimer tjener landet.

“Du ser ikke amerikanske muslimer løbe rundt med tatoveringer, der erklærer deres modstand til kristendom, fordi vi er sikre i vores egen tro, vi respekterer vores naboers tro, og under alle omstændigheder bærer de fleste muslimer ikke tatoveringer af religiøse årsager”, tilføjede CAIR.

Tidligere kontroverser

Dette er ikke første gang, Hegseth har skabt kontrovers og modstand, især fra muslimer.

Den 1. december 2024 offentliggjorde mediet The New Yorker en undersøgende artikel, der gennemgik Hegseths tidligere kontroverser.

En af dem omhandlede en klage fra Concerned Veterans for America medarbejdere, der hævdede, at Hegseth havde råbt “dræb alle muslimer”, mens han var beruset på en bar i Ohio i 2015.

Efter præsident Donald Trump kom han igen under radaren på grund af sin “Deus Vult” tatovering, som betyder “Gud vil det” på latin, et slogan brugt som kampråb af korsfarerne, da de begik folkedrabshandlinger mod muslimer og jøder.

Hegseth har også en tatovering af Jerusalemkorset. Dette kors har en lang historie i kristendommen, men er for nylig blevet brugt af nogle højreorienterede grupper som et symbol på kampen for den vestlige civilisation.