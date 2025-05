Den Europæiske Union vil reagere på Donald Trumps seneste toldudmelding, sagde den franske udenrigsminister Jean-Noel Barrot mandag.

Barrot udtalte til TF1, at Frankrig og dets europæiske partnere ikke bør tøve med at forsvare deres interesser over for USA’s toldtrusler.

Trump meddelte søndag, at han vil indføre 25 procent toldsatser på al stål- og aluminiumimport til USA, oven i de eksisterende toldsatser på metaller, hvilket markerer endnu en væsentlig optrapning i hans ændringer inden for handelspolitik.

På spørgsmålet om, hvorvidt Frankrig og EU vil svare igen, sagde Barrot: “Selvfølgelig… Da Donald Trump gjorde [noget lignende] i 2018, reagerede vi – vi vil reagere igen”.

Europa-Kommissionen vil beslutte, hvilke sektorer der vil blive ramt af et modsvar, tilføjede han.

“Kommissionen er klar til at trykke på aftrækkeren, når tiden er inde. Nu er denne tid kommet. Det er ikke i nogens interesse at starte en handelskrig med Den Europæiske Union”, sagde han.