Rukaya al-Zubaidi satte forsigtigt en fod på skateboardet og kæmpede for at finde balancen, mens andre susede frem og tilbage i Bagdads første park dedikeret til sporten.

“Det er kun anden gang, jeg skater, men jeg vil fortsætte, især nu hvor vi endelig har fået en skatepark her i Bagdad”, sagde den 22-årige, mens høj musik blandede sig med latter fra andre skatere.

Efter fem års forhandlinger med myndighederne har tre organisationer fra Italien, Irak og Belgien nu åbnet Bagdads første skatepark.

Det er dog ikke landets første – den ære tilhører den nordlige by Sulaimaniyah.

Den nye skatepark, der ligger ved sportsministeriet i en forstad til Bagdad, giver unge en kærkommen mulighed for at slippe væk fra en hverdag præget af årtiers konflikt og kriser.

Zubaidi, iført en lyserød sweater, betragtede både professionelle og amatører, mens de rullede hen over den åbne parks farverige ramper.

“Da mine venner først fortalte mig om skateboarding, var jeg bange”, sagde hun – ikke kun for at falde, men også for hvad folk ville sige, og om hendes forældre ville acceptere det.

“Men da jeg prøvede det, fyldte det mig bare med en smuk energi”, tilføjede hun.

“Et nyt kapitel”

Projektet “handler om inklusion og fællesskab, om at skabe et sted for alle”, fortalte Ishtar Obaid fra Iraks “Forsah”-forening.

Forsah, der betyder “mulighed”, var en af de tre organisationer, der stod bag projektet.

Det skaber et rum “hvor mennesker fra forskellige baggrunde” kan mødes, og “det er sportens skønhed”, sagde Obaid, der også rådgiver Iraks olympiske komité.

Hendes organisation planlægger at tilbyde skateboardundervisning for både børn og trænere.

“Det er et nyt kapitel for sport i Irak”, sagde hun.

Da myndighederne godkendte projektet i slutningen af 2024, blev den nye skatepark opført på kun en måned af blandt andre Make Life Skate Life – en belgisk-amerikansk velgørenhedsorganisation, der har oprettet skateparker i det nordlige Irak, Libyen og Indien.

Kjell Van Hansewyck fra Make Life Skate Life sagde, at det havde været en “ægte kamp” at finde en passende placering til skateparken.

Han beskrev Bagdad som “en overfyldt by med meget forurening og trafikpropper” og med mangel på “offentlige områder og faciliteter for børn”.

Den irakiske hovedstad er fyldt med infrastruktur- og byggeprojekter, hvor kraner og maskiner dominerer gadebilledet, mens nye tunneler og broer opføres.

“Det er som én stor byggeplads”, sagde Van Hansewyck.

Da myndighederne tilbød et område ved sportsministeriet, kunne grupperne næsten ikke sige nej, selvom det betyder, at skatere skal passere gennem sikkerhedskontroller for at få adgang.

Van Hansewyck forklarede, at skateparken “ikke er synlig fra gaden”, hvilket gør det svært for interesserede at opdage den.

Men han er sikker på, at passionerede skatere vil sprede budskabet og gøre alt for at gøre parken til en stor attraktion.