Der er rimelig grund til at tro, at “krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden” bliver begået i Sudans vestlige Darfur-region. Det er vurderingen fra Den Internationale Straffedomstols (ICC) viceanklager.

Nazhat Shameem Khan delte resultaterne af ICC's undersøgelse af den ødelæggende konflikt i Sudan, der har raset siden 2023, med FN's Sikkerhedsråd torsdag, hvor hun sagde, at det var "svært at finde passende ord til at beskrive dybden af ​​lidelserne i Darfur".

“Baseret på vores uafhængige undersøgelser er vores kontors holdning klar. Vi har rimelig grund til at tro, at krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden er blevet begået og fortsat bliver begået i Darfur”, sagde hun.

Efterforskningen har fokuseret på forbrydelser begået i Vest-Darfur, sagde Khan, og indeholder interviews med ofre, som er flygtet til nabolandet Tchad.

Hun beskrev en “utålelig” humanitær situation med målrettede angreb mod hospitaler og nødhjælpskonvojer og advarede om, at “sulten forværres”, da hjælpen ikke kan nå frem til “dem, der er i akut nød”.

“Mennesker nægtes adgang til vand og mad. Voldtægt og seksuel vold bruges som våben”, sagde Khan og tilføjede, at bortførelser for løsepenge er blevet “almindelig praksis”.

“Og alligevel skal vi ikke lade os narre – det kan stadig blive værre”.

‘Den første af mange’

Sikkerhedsrådet henviste situationen i Darfur til ICC i 2005, efter at omkring 300.000 mennesker blev dræbt under konflikten i regionen i 2000’erne.

I 2023 åbnede ICC en ny undersøgelse af krigsforbrydelser i Darfur, efter at der udbrød en ny konflikt mellem Sudans hær og den rivaliserende paramilitære styrke Rapid Support Forces (RSF).

Forgængeren til RSF – den regeringsstøttede milits kendt som Janjaweed – blev for 20 år siden anklaget for folkedrab i den enorme vestlige region.

ICC’s dommere ventes at afsige kendelse snart i den første sag om forbrydelser begået i Darfur for to årtier siden – sagen mod Ali Mohamed Ali Abd-Al-Rahman, også kendt som Ali Kosheib, hvis retssag blev afsluttet i 2024.

“Jeg vil gerne være helt tydelig over for dem, der befinder sig i Darfur nu – dem, der påfører befolkningen ufattelige grusomheder: De føler måske en form for straffrihed i øjeblikket, ligesom Ali Kosheib måske følte tidligere”, sagde Khan og tilføjede:

“Men vi arbejder intenst for at sikre, at retssagen mod Ali Kosheib kun bliver den første af mange ved Den Internationale Straffedomstol”.