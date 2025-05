Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har erklæret, at han vil støtte en 30-dages våbenhvile på energiinfrastruktur, som tidligere på dagen blev annonceret af de russiske og amerikanske præsidenter efter deres telefonsamtale.

Ved en pressekonference i Kiev tirsdag sagde Zelenskyj: “Vi har altid haft den holdning, at vi ikke angriber energisektoren med nogen våben”.

Han tilføjede dog, at der stadig var behov for flere “detaljer” fra Washington.

Ukraine havde selv foreslået idéen om en våbenhvile for energiinfrastruktur under forhandlingerne, tilføjede Zelenskyj.

Zelenskyj anklagede desuden præsident Vladimir Putin for ikke at forsøge at opnå en fredsaftale, idet han hævdede, at Putin stadig ønsker at “svække” Ukraine.

“De er ikke klar til at afslutte denne krig, og det kan vi se”, sagde Zelenskyj og tilføjede om Putin, at “hans eneste strategi er at svække (Ukraine)”.

Fangeudveksling og situationen i Kursk

Ukraines præsident bekræftede også endnu en fangeudveksling tirsdag, hvor 175 soldater fra hver side vil blive udvekslet, og sagde, at han var blevet briefet om sagen af den ukrainske efterretningstjeneste.

Om situationen i den russiske Kursk-region sagde Zelenskyj, at de ukrainske tropper fortsætter kampene dér, og at han ikke vil give ordre til tilbagetrækning.

“For nu har vi brug for denne operation”, lød det.

Tidligere på dagen drøftede den russiske præsident Vladimir Putin og hans amerikanske modpart Donald Trump normalisering af de bilaterale forbindelser, udsigterne til en løsning på Ukraine-konflikten og situationen i Mellemøsten i en 2,5 timer lang telefonsamtale.