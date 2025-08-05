Spørgsmålet om en dansk anerkendelse af staten Palæstina er igen oppe at vende i debatten, og politikere på begge sider af spørgsmålet har udtrykt deres holdning på de sociale medier.

I løbet af Israels folkemord i det belejrede Gaza har der gentagne gange lydt opfordringer til, at Danmark bør gøre som majoriteten af verden og anerkende Palæstina som en uafhængig stat.

I den seneste bølge har flere af Danmarks allierede enten taget skridtet og besluttet at fuldføre en anerkendelse, når FN’s generalforsamling finder sted i september måned, eller erklæret, at de har interesse i at gøre det.

Først var det Frankrig, der i sidste uge af juli måned udmeldte sin intention om at tilslutte sig 147 andre lande og anerkende Palæstina som en stat.

Fire dage efter udtrykte Storbritanniens premierminister, at man ville gøre det samme, medmindre Israel accepterede en våbenhvile i Gaza.

Siden har blandt andet Canada også udmeldt en betinget anerkendelse.

Danmark står alene

Danmark står i dag alene i det skandinaviske nabolag, når det kommer til Palæstina-spørgsmålet. I hvert fald hvad angår en officiel anerkendelse.

Selv med et stigende antal EU og NATO-lande, der har besluttet at handle på dette punkt, mener Danmark stadig, at det ikke er det rette tidspunkt.

I hvert fald udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med TVA fredag, at en sådan handling fra dansk side ikke ville ”rokke en tøddel” ved den humanitære katastrofe i Gaza.

“Der er jo ikke noget, jeg hellere ville, end at der opstod en situation, hvor vi kan anerkende Palæstina. For vi støtter en tostatsløsning, men anerkendelse lige nu og her bliver en symbolsk handling, som ikke flytter noget på landjorden”, lyder det fra ministeren.

‘Hvad venter den danske regering på?’

Men en række af partier og politikere mener, at en anerkendelse er den rette beslutning.