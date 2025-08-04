Athens borgmester Haris Doukas kom søndag med et skarpt modsvar til Israels ambassadør og fastslog, at Grækenland ikke behøver “demokratilektioner fra dem, der dræber civile”.
Det skete efter, at ambassadør Noam Katz kritiserede byens myndigheder for ikke at have grebet ind over for angiveligt antisemitisk graffiti i den græske hovedstad.
Efter Katz havde udtalt, at graffitien fik israelske besøgende til at føle sig “utilpasse”, forsvarede Doukas kommunens indsats og rettede i stedet blikket mod Israels handlinger i Gaza.
“Som byens ledelse har vi konsekvent taget afstand fra vold og racisme. Men vi accepterer ikke formaninger om demokrati fra dem, der dræber civile og børn i kø til mad – fra dem, der dagligt dræber dusinvis i Gaza med bomber, sult og tørst”, sagde Doukas.
Han kritiserede desuden det, han kaldte ambassadørens selektive forargelse:
“Det er rystende, at ambassadør Katz kun vælger at fokusere på graffiti – hvoraf en stor del bliver fjernet – samtidig med at han ignorerer det hidtil usete folkedrab, der finder sted i Gaza”.
Katz’ kommentarer faldt i et interview med den græske avis Kathimerini, hvor han fremhævede den negative påvirkning, antisemitisk graffiti har på israelske turister, og anklagede byens myndigheder for ikke at gøre nok for at fjerne det.
Udtalelserne kommer i lyset af Israels igangværende krig mod Gaza, som begyndte den 7. oktober 2023.
Ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium i enklaven er over 60.800 palæstinensere – hovedsageligt kvinder og børn – blevet dræbt. Den israelske blokade har medført akut mangel på mad, vand og medicin, og mindst 175 personer – herunder 93 børn – er rapporteret døde af sultrelaterede årsager.
Israel har afvist gentagne internationale opfordringer til våbenhvile. I november udstedte Den Internationale Straffedomstol (ICC) arrestordrer mod den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for formodede krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Derudover står Israel over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol (ICJ), anlagt af Sydafrika.
Den diplomatiske strid i Athen understreger den voksende internationale forargelse over den humanitære krise i Gaza – og den stigende kritik af Israels militæroffensiv.