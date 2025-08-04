Athens borgmester Haris Doukas kom søndag med et skarpt modsvar til Israels ambassadør og fastslog, at Grækenland ikke behøver “demokratilektioner fra dem, der dræber civile”.

Det skete efter, at ambassadør Noam Katz kritiserede byens myndigheder for ikke at have grebet ind over for angiveligt antisemitisk graffiti i den græske hovedstad.

Efter Katz havde udtalt, at graffitien fik israelske besøgende til at føle sig “utilpasse”, forsvarede Doukas kommunens indsats og rettede i stedet blikket mod Israels handlinger i Gaza.

“Som byens ledelse har vi konsekvent taget afstand fra vold og racisme. Men vi accepterer ikke formaninger om demokrati fra dem, der dræber civile og børn i kø til mad – fra dem, der dagligt dræber dusinvis i Gaza med bomber, sult og tørst”, sagde Doukas.

Han kritiserede desuden det, han kaldte ambassadørens selektive forargelse:

“Det er rystende, at ambassadør Katz kun vælger at fokusere på graffiti – hvoraf en stor del bliver fjernet – samtidig med at han ignorerer det hidtil usete folkedrab, der finder sted i Gaza”.