Af Berra Ince

Den 31. august klokken 22:13 fik et amerikansk par øje på et mystisk, lysende objekt i nattehimlen over Montana, USA.

“Er det et stjerneskud?” spurgte den ene.

Da parret flyttede sig for at få et bedre udsyn, blev de forbløffede over synet af et enormt fartøj med blinkende lys og en “roterende” orangerød glød under sig.

Dette ekstraordinære Reddit-indlæg fra to uger siden beskriver det, der er kendt som ”nærkontakt af tredje grad”, fra den berømte Hollywood-film med samme navn, og tilføjer til en voksende liste af UFO-observationer, der er blevet meldt i USA.

Kongreshøring

Dette sker et par uger inden, en kongreshøring om det, der officielt kaldes ‘uidentificerede luftfænomener’ forventes at finde sted.

Hændelsen beskrevet i Reddit-opslaget fandt sted i Choteau, en lille og stille by i hjertet af delstaten Montana – under 100 kilometer fra en amerikansk luftvåbenbase med atomvåben.

I maj udtrykte senator Kirsten Gillibrand fra New York, som bekræftede den kommende høring, bekymring over uidentificerede droner nær militære områder.

“Det er dybt bekymrende, at de er spionudstyr fra fjendtlige aktører, og derfor ønsker vi mere information om det”, sagde Gillibrand under et interview på podcastprogrammet Ask a Pol, hvor diskussionen handlede om implikationerne af en afklassificeret rapport fra All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

“Vi ønsker også at fortsætte med at opbygge troværdighed inden for denne enhed (AARO, red.), så flere borgere kan rapportere deres observationer og have en platform til at indsende oplysninger og spørgsmål”, udtalte Demokraten fra New York.

“For det er i sidste ende, hvad denne afdeling er beregnet til”.

AARO blev oprettet i 2022 efter en Pentagon-rapport fra 2021 om uidentificerede luftfænomener (UAP), der afslørede, at det kun har været muligt at forklare 1 ud af 144 observationer og at dette skyldes utilstrækkeligt data.

AARO’s mål har ikke kun været at håndtere sikkerhedsmæssige bekymringer forårsaget af de hyppige møder mellem militære faciliteter eller fly og uidentificerede flyvende objekter, men også at udforske muligheden for ekstraterrestrisk liv.

Under ”National Defense Authorization Act” loven fra 2023 er enheden blevet pålagt at udarbejde en rapport til Kongressen, der skal redegøre for regeringens historiske optegnelser omkring “uidentificerede anomale fænomener” (UAP) siden 1945.

I marts leverede enheden den første af to rapporter til Kongressen, som fandt, at der “ingen beviser” eller grundlag var for sammenkoblingen mellem observationer og ekstraterrestrisk intelligens. I stedet blev de fleste hændelser tilskrevet “almindelige objekter og fænomener” eller tilfælde af fejlagtig identifikation.

“AARO anerkender, at mange mennesker oprigtigt fastholder versioner af disse overbevisninger, som er baseret på deres opfattelse af tidligere oplevelser, oplevelser fra andre, som de stoler på, eller medier og onlinekilder, som de mener er troværdige og verificerbare”, hed det i rapporten.

“1952 Washington Flap”

Imidlertid har AARO-rapporten været genstand for debat siden dens offentliggørelse, med kritikere, der hævder, at den er præget af talrige fejl og udeladelser og ikke tilstrækkeligt adresserer de historiske og videnskabelige aspekter af UAP-fænomener.

“Mens jeg værdsætter AARO’s indsats, mangler deres seneste rapport dybde og gennemsigtighed,” siger Dr. Beatriz Villarroel, en astronom ved Nordic Institute for Theoretical Physics i Stockholm, til TRT World.

“Deres nedtoning af UFO-hændelsen i Washington D.C. i 1952 er for eksempel særlig bemærkelsesværdig”.

I juli 1952 blev en række observationer af uidentificerede flyvende objekter (UFO’er) registreret over Washington D.C., i en hændelse, der ofte kaldes “1952 Washington Flap”.

Den amerikanske regering udsendte jagerfly, der skulle opsnappe objekterne, men UFO’erne siges at have udmanøvreret dem.

Selvom luftvåbnet senere tilskrev observationerne mulige radarfejl, forbliver hændelsen, som på daværende tidspunkt tiltrak omfattende offentlig opmærksomhed, en af de mest debatterede UFO-sager i historien.

Et videnshul

Villarroel påpeger også et mere generelt problem inden for det videnskabelige samfund og forklarer, at mange tidsskrifter stadig tøver med at offentliggøre forskning om UFO’er, med artikler, der ofte afvises direkte, før de overhovedet går igennem et peer-review.

Denne mangel på akademisk engagement skaber ifølge hende “et videnshul”, hvor regeringer forventes at levere svar uden ordentlig videnskabelig inddragelse.

Statistikker viser, at siden Pentagon-rapporten fra 2021 dokumenterede adskillige observationer af uidentificerede luftfænomener (UAP) uden at udelukke muligheden for ekstraterristisk oprindelse, er flere mennesker begyndt at tro på eksistensen af UFO’er.

I 2022 viste en YouGov-undersøgelse, at procentdelen af amerikanere, der tror, at UFO’er sandsynligvis er fremmede rumskibe eller livsformer, er steget fra 20 procent i 1996 til 34 procent i 2022, et år efter offentliggørelsen af Pentagon-rapporten.

En Gallup-undersøgelse fra 2021 understøtter disse resultater og viser, at over 40 procent af amerikanerne mener, at fremmede rumskibe har besøgt Jorden, en stigning fra 33 procent i 2019.