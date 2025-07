Mindst 11 civile, herunder tre børn, blev dræbt og 31 andre såret under et brutalt angreb udført af Sudans paramilitære Rapid Support Forces (RSF) i delstaten Nord-Kordofan, oplyser lokale sundhedsmyndigheder.

Gruppen Sudan Doctors Network fordømte søndag angrebet mod Shaq Al-Noum-området og kaldte det “et af de mest brutale overgreb, der på grov vis krænker alle humanitære normer og internationale konventioner”.

Blandt de sårede er ni kvinder – herunder gravide – ifølge gruppens udtalelse.

Netværket opfordrer det internationale samfund, herunder FN og Den Afrikanske Union, til at “handle øjeblikkeligt og seriøst for at stoppe disse systematiske overgreb” og sikre ansvarlighed.

RSF har ikke kommenteret beskyldningerne.

Volden i det vestlige Sudan eskalerer

Nord-Kordofan, som har en strategisk placering i det vestlige Sudan, har været ramt af en kraftig opblusning i volden, i takt med at konflikten mellem Sudans hær og RSF intensiveres.

De to parter har været låst fast i en ødelæggende konflikt siden april 2023, hvilket har kastet landet ud i en af verdens værste humanitære kriser.

Ifølge FN og lokale myndigheder er over 20.000 blevet dræbt, og 14 millioner mennesker er drevet på flugt. Men ny forskning fra amerikanske institutioner vurderer, at det reelle dødstal kan være helt op mod 130.000, hvilket har vakt alvorlig bekymring over omfanget af uregistrerede overgreb.