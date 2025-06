Af Kazim Alam

Israels krig mod Gaza viser sig at være en kæmpe gevinst for den amerikanske økonomi. Op til 80 procent af Washingtons rekordhøje militærbistand til Tel Aviv over de sidste 12 måneder er kommet tilbage til amerikanske virksomheder.

USAs udgifter til det israelske militær og relaterede militæroperationer i Mellemøsten siden 7. oktober 2023 består af næsten 23 milliarder dollars. Dét er væsentligt højere end noget andet år siden Washington begyndte at yde militærhjælp til Israel i 1959, ifølge en forskningsrapport udgivet af “Costs of War” projektet, som hører under Brown Universitys Watson Institute.

Betingelsen for disse militærydelser kræver, at den israelske regering omdirigerer de fleste af disse penge tilbage til USA, ved at købe våben fra amerikanske virksomheder.

Denne aftale vil sikre en “vedvarende indtægtskilde” for amerikanske våbenfirmaer, der til gengæld vil skabe “stabile fremstillingsjobs” til borgere i små og mellemstore lokalsamfund på tværs af USA.

“Programmet for militærbistand til andre lande kræver, at majoriteten af våbenindkøbene sker hos amerikanske virksomheder. Denne betingelse bliver fremhævet, når USA skal forsvare den årelange aftale”, forklarer professor på Harvard University Linda J. Bilmes, som er medforfatter på forskningsrapporten, til TRT World.

Israel er et af de få lande, der har lov til at købe våben direkte fra amerikanske virksomheder med "minimalt" tilsyn.

For at retfærdiggøre de høje summer, der går til udenlandsk bistand, påstår Biden-administationen åbent, at pengene til Israel vil resultere i flere arbejdspladser til amerikanerne, da våbenproducenterne vil få brug for at hyre flere hænder, fortæller Bilmes.

I forbindelse med budget-planlægningen for 2025, fremsatte Det Hvide Hus eksempelvis en “nødanmodning” om et supplerende beløb på hele 92 milliarder dollars til presserende nationale sikkerhedsbehov – heriblandt dem, der vedrører Israel – under påskud af, at det ville skabe og opretholde arbejdspladser i "snesevis af stater” på tværs af USA.

Behovet for flere arbejdspladser er et omdrejningspunkt i USAs verserende præsidentræs, hvor demokraterne står over for en hård udfordring fra den republikanske kandidat Donald Trump.

Trump har gjort “forværrelsen” af den amerikanske økonomi under Joe Bidens tid til et fokuspunkt i sin kampagne, sammen med immigrationsdebatten.

RTX, tidligere Raytheon

Bilmes tæller seks store virksomheder, der leverer våben og andet udstyr til Israel: Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (tidligere Raytheon) og udstyrsproducenten Caterpillar.

Disse firmaer har sammen med deres leverandører og finansielle institutioner opretholdt "langvarige kommercielle forbindelser" med Israel, som er deres "vigtige kunde".

RTX er verdens største producent af guidede missiler, som er i stand til at ændre retning efter at have forladt affyringsrampen.

Virksomheden sælger luft-til-jord-missiler til Israels F-16 kampfly samt motorer til deres F-15 og F-16 kampfly, nævner forskningsrapporten.

RTX driver også et venture under navnet “Rafael” i samarbejde med et israelsk våbenfirma. Her bliver der produceret komponenter til “Jernkuplen”, Israels luftforsvarssystem, beregnet til at opfange kortdistance-, jord-til-jord-raketter med en rækkevidde på op til 70 kilometer.

Lloyd Austin, den nuværende amerikanske forsvarsminister, er tidligere bestyrelsesmedlem i Raytheon og har “meget erfaring med at arbejde for våbenindustrien".

På grund af lukrative forsvarskontrakter er virksomhedens markedsværdi steget næsten 84 procent siden den 7. oktober 2023.

Lockheed Martin

Verdens største våbenproducent , Lockheed Martin, forsyner Israel med både F-16 og F-35 kampfly, som Tel Aviv har brugt til at bombe Gaza .

Lockheed Martin laver også Hercules C-130 transportfly, som Israel anvendte i forbindelse med landinvasionen sidste år.

Derudover fremstiller de AGM-114 Hellfire-missiler, som anvendes af Israels Apache-helikoptere. I den første måned af Israels krig mod Gaza leverede virksomheden 2.000 missiler til Tel Aviv.

Den 9. november sidste år angreb Israel nær Al Shifa-hospitalet i Gaza By ved hjælp af et Lockheed Martin-fremstillet Hellfire R9X-missil.

Under en samtale med investorer i oktober sidste år sagde virksomhedens administrerende direktør Jim Taiclet, at Israels krig mod Gaza var en potentiel drivkraft for øget omsætning i de kommende år.

Virksomhedens markedsværdi er steget mere end 55 procent siden den 7. oktober 2023.

Boeing

Verdens fjerdestørste våbenproducent , Boeing, laver F-15 kampfly og Apache AH-64 kamphelikoptere, som israelske luftstyrker har brugt i både Gaza og Libanon under sin igangværende krig på de to fronter.

Israel smed to Boeing-fremstillede 133 kg. bomber over Tel al-Sultan-flygtningelejren i Rafah den 26. maj og dræbte mindst 45 mennesker.

Boeing har haft store økonomiske vanskeligheder i løbet af de seneste år, blandt andet på grund af sin kommercielle afdeling, som sælger passagerfly.

Virksomheden har nu "skiftet fokus" til afdelingen “Boeing Defense, Space & Security” (BDSS), som producerer forskellige modeller af bombefly, helikoptere og elektronisk overvågningsudstyr, beskriver forskningsrapporten.

BDSS-afdelingen har også tabt penge i de seneste kvartaler på grund af omkostningsoverskridelser.

I det seneste kvartal havde Boeings BDSS-afdeling ordrer på 4 milliarder amerikanske dollars og en ordrebeholdning på 59 milliarder.

Og listen fortsætter

General Dynamics, der oprindeligt producerede F-16 fly, er verdens femtestørste våbenproducent. Det er det eneste amerikanske firma, der producerer metal-komponenter til MK-80 bomben – en af ​​de primære luftammunitioner, Israel har brugt til at bombe Gaza med.

MK-80 seriens største bombe på hele 2.000 pund er så farlig, at den bringer øjeblikkelig død til enhver, der befinder sig inden for 100 fods afstand, med dødelige granatsplinter, der rækker så langt som 1.200 fod. I løbet af krigens første måned, smed Israel mere end 500 af disse bomber over Gaza.

Markedsværdien af ​​General Dynamics er steget mere end 37 procent i de sidste 12 måneder.

Northrop Grumman er verdens tredjestørste våbenproducent. Det har solgt missilleveringssystemer til Israels Apache-helikoptere samt laserbaserede våbenleveringssystemer til kampfly.

Northrop Grumman har også leveret fem ​​Sa'ar krigsskibe, som den israelske flåde har brugt i sit angreb på Gaza.

Virksomhedens samlede værdi er steget med mere end 28 procent det seneste år.

Israel har derudover brugt såkaldte D-9 panser-bulldozere, som produceres af det amerikanske firma Caterpillar, til at nedrive palæstinensiske hjem. Umiddelbart efter den 7. oktober 2023 bestilte Israel yderligere dusinvis af disse bulldozere.

Virksomhedens markedsværdi er vokset med mere end 52 procent siden Israel begyndte at nedrive hjem i Gaza med bulldozere for et år siden.