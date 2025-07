Mindst tre personer – herunder gerningsmanden – blev dræbt og flere såret under en skudepisode i den amerikanske delstat Kentucky søndag.

“Det gør mig ondt at meddele, at skyderiet i Lexington ved Richmond Road Baptist Church har kostet to mennesker livet”, skrev Kentuckys guvernør Andy Beshear på X.

Hændelsen begyndte kl. 11.36 lokal tid, da gerningsmanden skød en betjent fra Kentucky State Police nær Blue Grass-lufthavnen.

Herefter kaprede han angiveligt en bil og kørte til Richmond Road Baptist Church, hvor han åbnede ild mod personer på kirkens område.

Fire mennesker blev ramt af skud i kirken, heriblandt to kvinder – en 72-årig og en 32-årig – som begge blev erklæret døde på stedet.

De to øvrige ofre, begge mænd, blev bragt til hospitalet. Den ene er i kritisk tilstand, mens den anden meldes stabil.

Gerningsmanden blev skudt og dræbt på stedet.

“Den mistænkte skød en betjent og flygtede derefter til Richmond Road Baptist Church”, oplyste Kentucky State Police på X.

Både Kentucky State Police og Lexingtons politi oplyser, at de hurtigt fik sikret området og at en efterforskning er i gang.

Senator Rand Paul udtalte, at han var “bedrøvet” over skyderierne.

“Den slags vold har ingen plads i Kentucky”, skrev han på X.