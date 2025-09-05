Tosyalı ha spiegato che il gruppo motopropulsore BATU, con una potenza compresa tra 400 e 1.500 cavalli, dovrà completare alcuni test prima di entrare in servizio operativo.

"Il gruppo motore deve funzionare per 10.000 chilometri ed essere sottoposto a specifiche valutazioni di performance. Finora non è stata riscontrata alcuna anomalia e tutti i componenti, inclusi i sistemi di difesa aerea, vengono testati insieme al carro", ha dichiarato.

Oltre all'Altay, nello stabilimento verrà prodotta anche la nuova generazione di veicoli blindati da combattimento a otto ruote motrici ALTUĞ di BMC.

Il presidente dell'Agenzia delle Industrie della Difesa (SSB), Haluk Görgün, ha elogiato la cooperazione alla base del progetto, confermando che il presidente Recep Tayyip Erdoğan segue personalmente l'intero processo.

"L'anno scorso i carri armati che avevamo fornito per i test hanno dimostrato tutte le loro capacità, superandoli con successo. Ora che la nostra fabbrica è stata completata, produrremo i carri per consegnarli direttamente alle nostre forze", ha affermato Görgün.