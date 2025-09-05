La Türkiye ha avviato ufficialmente la produzione in serie del nuovo carro armato principale "Altay" presso lo stabilimento di Ankara del produttore automobilistico nazionale BMC. Lo sviluppo rappresenta una tappa fondamentale per gli obiettivi dell'industria della difesa del Paese.
Il presidente del consiglio di amministrazione di BMC, Fuat Tosyalı, ha dichiarato venerdì che il progetto realizza un sogno centenario della Türkiye: "La nostra fabbrica, dopo aver gettato le fondamenta lo scorso anno, è ora passata alla produzione in serie. Prevediamo che questa produzione soddisferà le esigenze delle Forze Armate Turche e dei Paesi alleati in materia di difesa", ha aggiunto.
Equipaggiato con le tecnologie più avanzate, l'Altay è alimentato dal motore BATU, sviluppato da BMC Power, società controllata di BMC.
Lo stabilimento di Ankara gestisce tutte le fasi produttive - dalla costruzione dello scafo al montaggio finale - utilizzando robot industriali e tecniche di produzione all'avanguardia.
«Non è stata riscontrata alcuna anomalia»
Tosyalı ha spiegato che il gruppo motopropulsore BATU, con una potenza compresa tra 400 e 1.500 cavalli, dovrà completare alcuni test prima di entrare in servizio operativo.
"Il gruppo motore deve funzionare per 10.000 chilometri ed essere sottoposto a specifiche valutazioni di performance. Finora non è stata riscontrata alcuna anomalia e tutti i componenti, inclusi i sistemi di difesa aerea, vengono testati insieme al carro", ha dichiarato.
Oltre all'Altay, nello stabilimento verrà prodotta anche la nuova generazione di veicoli blindati da combattimento a otto ruote motrici ALTUĞ di BMC.
Il presidente dell'Agenzia delle Industrie della Difesa (SSB), Haluk Görgün, ha elogiato la cooperazione alla base del progetto, confermando che il presidente Recep Tayyip Erdoğan segue personalmente l'intero processo.
"L'anno scorso i carri armati che avevamo fornito per i test hanno dimostrato tutte le loro capacità, superandoli con successo. Ora che la nostra fabbrica è stata completata, produrremo i carri per consegnarli direttamente alle nostre forze", ha affermato Görgün.