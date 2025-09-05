POLITICA
Trump afferma che contatterà Putin a breve, mentre la Russia attacca Kharkiv, in Ucraina
Il presidente degli Stati Uniti segnala nuovi colloqui con il Cremlino mentre attacchi a Kharkiv e Chernigiv uccidono civili e operatori umanitari.
Trump aveva precedentemente avvertito la Russia di ulteriori sanzioni se non avesse terminato la guerra in Ucraina. / AP
5 settembre 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che contatterà presto il presidente russo Vladimir Putin, dopo aver avuto una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con i leader europei.

"Sì, lo farò," ha risposto Trump a un giornalista che gli chiedeva se avesse intenzione di parlare con il leader del Cremlino, durante una cena alla Casa Bianca con dirigenti del settore tecnologico statunitense.

Le dichiarazioni di Trump arrivano mentre la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv, tre persone sono state uccise giovedì sera quando le forze russe hanno attaccato il villaggio di Khotymlia con droni, secondo quanto riferito dal governatore regionale Oleg Synegubov.

"Due uomini e una donna sono stati uccisi, e altre due persone sono rimaste ferite," ha dichiarato, aggiungendo che alcune delle vittime erano operai impegnati nella manutenzione stradale.

Sempre nella stessa giornata, due membri dello staff del Consiglio Danese per i Rifugiati sono stati uccisi nella regione settentrionale di Chernigiv, in Ucraina, quando un razzo russo ha colpito un'area in cui si stavano rimuovendo mine.

Le autorità locali hanno riferito che le vittime erano operatori umanitari, mentre il ministero della difesa russo ha negato l'accusa, sostenendo di aver colpito un sito di lancio di droni a lungo raggio.

Gli allarmi aerei sono rimasti attivi fino a venerdì mattina nelle regioni di Kharkiv, Chernigiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Sumy.

Gli attacchi si sono verificati mentre i leader europei intensificano gli sforzi per fare pressione su Putin affinché persegua un cessate il fuoco o un accordo di pace.

Più di due dozzine di paesi hanno promesso giovedì di contribuire con truppe a una futura "forza di rassicurazione" che verrebbe dispiegata in Ucraina dopo un eventuale accordo di pace, con l'obiettivo di scoraggiare ulteriori aggressioni russe.

Tuttavia, crescono le preoccupazioni sul fatto che Mosca abbia poco interesse per i negoziati. Durante una visita a Pechino questa settimana, Putin ha lasciato intendere che la Russia continuerà a combattere se non verranno raggiunti termini di pace accettabili.

La guerra in Ucraina è entrata nel suo terzo anno, con decine di migliaia di morti e milioni di sfollati.

Mentre i leader occidentali continuano a spingere per una soluzione, i recenti attacchi hanno sottolineato l'intensità ancora in corso del conflitto.

