Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che contatterà presto il presidente russo Vladimir Putin, dopo aver avuto una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con i leader europei.

"Sì, lo farò," ha risposto Trump a un giornalista che gli chiedeva se avesse intenzione di parlare con il leader del Cremlino, durante una cena alla Casa Bianca con dirigenti del settore tecnologico statunitense.

Le dichiarazioni di Trump arrivano mentre la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv, tre persone sono state uccise giovedì sera quando le forze russe hanno attaccato il villaggio di Khotymlia con droni, secondo quanto riferito dal governatore regionale Oleg Synegubov.

"Due uomini e una donna sono stati uccisi, e altre due persone sono rimaste ferite," ha dichiarato, aggiungendo che alcune delle vittime erano operai impegnati nella manutenzione stradale.

Sempre nella stessa giornata, due membri dello staff del Consiglio Danese per i Rifugiati sono stati uccisi nella regione settentrionale di Chernigiv, in Ucraina, quando un razzo russo ha colpito un'area in cui si stavano rimuovendo mine.

Le autorità locali hanno riferito che le vittime erano operatori umanitari, mentre il ministero della difesa russo ha negato l'accusa, sostenendo di aver colpito un sito di lancio di droni a lungo raggio.