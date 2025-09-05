Un portavoce ha confermato a CNN giovedì che l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente subito un intervento di chirurgia Mohs per rimuovere lesioni cutanee cancerose.

Secondo quanto riportato da CNN, la data esatta della procedura non è stata resa nota, ma in alcune immagini circolate sul web si può vedere una cicatrice sulla fronte del 82enne Biden.

La chirurgia Mohs è una tecnica in cui sottili strati di pelle vengono rimossi e analizzati al microscopio, ripetendo il procedimento fino a quando non rimangono cellule tumorali.

Questo metodo viene solitamente utilizzato per lesioni ricorrenti o a rapida crescita in aree delicate come viso e mani.

In precedenza, nel 2023, a Biden era stato rimosso un carcinoma basocellulare dal petto mentre era in carica.

All’epoca, il medico della Casa Bianca, il dottor Kevin O’Connor, aveva dichiarato: «Tutti i tessuti cancerosi sono stati rimossi con successo», sottolineando che Biden avrebbe continuato la sua sorveglianza dermatologica.