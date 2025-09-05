Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà venerdì un ordine esecutivo per rinominare il Dipartimento della Difesa in "Dipartimento della Guerra", ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

L'ordine, riportato per la prima volta da Fox News, ripristina il titolo storico utilizzato fino al 1949, quando il National Security Act del 1947 riorganizzò l'apparato militare sotto il nome attuale.

Secondo l'ordine, "Dipartimento della Guerra" sarà un titolo secondario, mentre il Segretario della Difesa, Pete Hegseth, assumerà formalmente anche il titolo aggiuntivo di "Segretario della Guerra".

La direttiva incarica inoltre Hegseth di proporre misure legislative ed esecutive per rendere il cambiamento permanente.

Prevede aggiornamenti alla segnaletica del Pentagono e ai siti web, incluso il rinominare la sala stampa per gli affari pubblici in "Pentagon War Annex", ha riferito un funzionario della Casa Bianca a Fox.

"Tutti apprezzano il fatto che abbiamo avuto una storia incredibile di vittorie quando si chiamava Dipartimento della Guerra," ha dichiarato Trump ai giornalisti il 25 agosto.

Hegseth ha accolto favorevolmente la decisione, affermando che riflette un cambiamento culturale più ampio.

"Non siamo solo difesa, siamo offesa," ha detto.