Trump rinominerà il Pentagono 'Dipartimento della Guerra' con un nuovo ordine esecutivo
Un ordine dispone al Segretario della Difesa Pete Hegseth di assumere anche il titolo di 'Segretario della Guerra' e di aggiornare la segnaletica del Pentagono.
"Tutti apprezzano la nostra incredibile storia di vittorie quando si trattava del Dipartimento della Guerra", ha detto Trump. / Reuters
5 settembre 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà venerdì un ordine esecutivo per rinominare il Dipartimento della Difesa in "Dipartimento della Guerra", ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

L'ordine, riportato per la prima volta da Fox News, ripristina il titolo storico utilizzato fino al 1949, quando il National Security Act del 1947 riorganizzò l'apparato militare sotto il nome attuale.

Secondo l'ordine, "Dipartimento della Guerra" sarà un titolo secondario, mentre il Segretario della Difesa, Pete Hegseth, assumerà formalmente anche il titolo aggiuntivo di "Segretario della Guerra".

La direttiva incarica inoltre Hegseth di proporre misure legislative ed esecutive per rendere il cambiamento permanente.

Prevede aggiornamenti alla segnaletica del Pentagono e ai siti web, incluso il rinominare la sala stampa per gli affari pubblici in "Pentagon War Annex", ha riferito un funzionario della Casa Bianca a Fox.

"Tutti apprezzano il fatto che abbiamo avuto una storia incredibile di vittorie quando si chiamava Dipartimento della Guerra," ha dichiarato Trump ai giornalisti il 25 agosto.

Hegseth ha accolto favorevolmente la decisione, affermando che riflette un cambiamento culturale più ampio.

"Non siamo solo difesa, siamo offesa," ha detto.

Posizione aggressiva

Il Dipartimento della Guerra fu creato nel 1789, lo stesso anno in cui entrò in vigore la Costituzione degli Stati Uniti, e gestì le forze armate della nazione fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Congresso lo sostituì con il Dipartimento della Difesa per riflettere l'enfasi dell'era della Guerra Fredda sul contenimento e le alleanze.

L'amministrazione Trump ha sostenuto che il ripristino del titolo sottolinea la forza militare e restituisce chiarezza di intenti.

Tuttavia, i critici avvertono che segnala un cambiamento retorico verso una posizione più aggressiva e potrebbe minare il messaggio diplomatico degli Stati Uniti.

Trump ha dichiarato di aspettarsi che il Congresso sostenga la legislazione, se necessario, per formalizzare il cambiamento.

"Lo faremo e basta. Sono sicuro che il Congresso sarà d'accordo se ne avremo bisogno," ha detto.

