Le forze israeliane hanno sequestrato la nave di aiuti diretta a Gaza, Madleen, e l'hanno rimorchiata in Israele, ha dichiarato domenica sera il Ministero degli Esteri, aggiungendo che gli attivisti a bordo saranno deportati nei loro paesi d'origine.

In una dichiarazione pubblicata su X, il ministero ha affermato che l'imbarcazione sta “facendo rotta verso le coste di Israele” e che “i passeggeri sono attesi per il ritorno nei loro paesi d'origine”.

La Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che i soldati israeliani hanno “rapito” gli attivisti che si trovavano a bordo della Madleen.

In precedenza, le forze navali israeliane avevano abbordato la Madleen in acque internazionali, secondo quanto riferito dalla coalizione, che ha anche affermato che le comunicazioni con l'imbarcazione erano state interrotte.

Riprese in diretta avevano mostrato in precedenza le imbarcazioni israeliane circondare la nave, con i soldati che ordinavano agli attivisti a bordo di alzare le mani.

L'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan ha dichiarato che sirene sono state attivate a bordo della Madleen dopo che droni avevano spruzzato la nave con un liquido bianco.

La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha confermato che due droni erano stati avvistati sopra la nave, descrivendoli come “quelli pericolosi”.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la marina aveva ordinato alla Madleen di cambiare rotta a causa del suo avvicinamento a quella che è stata definita una “zona ristretta”.

La Madleen, un'imbarcazione di 18 metri, era salpata verso Gaza il 1° giugno dal porto di San Giovanni Li Cuti a Catania, in Sicilia, come parte dell'ultima missione organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition per rompere il blocco israeliano e consegnare aiuti a Gaza.

A bordo si trovavano in totale 12 persone, tra cui 11 attivisti e un giornalista.

Secondo gli organizzatori, la nave trasportava forniture urgentemente necessarie per la popolazione di Gaza, tra cui latte in polvere per neonati, farina, riso, pannolini, prodotti igienici per donne, kit di desalinizzazione dell'acqua, forniture mediche, stampelle e protesi per bambini.