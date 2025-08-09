Decine di migliaia di persone sono state uccise da quando la Russia ha lanciato la sua campagna militare su larga scala in Ucraina nel febbraio 2022, costringendo milioni di persone a fuggire dalle loro case.

Tre round di negoziati tra Russia e Ucraina quest'anno non hanno prodotto risultati concreti, e non è chiaro se un vertice possa avvicinare la pace.

Annunciando il vertice con Putin venerdì, Trump ha dichiarato che "ci sarà uno scambio di territori a beneficio di entrambi" Ucraina e Russia, senza fornire ulteriori dettagli.

Trump e Putin si sono incontrati l'ultima volta nel 2019 durante un vertice del G20 in Giappone, durante il primo mandato di Trump. Da gennaio, hanno avuto diverse conversazioni telefoniche.