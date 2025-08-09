Sabato, il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che "decisioni senza l'Ucraina" non porteranno la pace e ha escluso la possibilità di cedere territori alla Russia.
"Gli ucraini non daranno la loro terra all'occupante", ha dichiarato sui social media, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si preparano a tenere un vertice la prossima settimana in Alaska per discutere della pace in Ucraina.
"Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione senza l'Ucraina, è anche una decisione contro la pace. Non porteranno a nulla", ha aggiunto, sottolineando che la guerra "non può finire senza di noi, senza l'Ucraina".
Zelensky ha affermato che l'Ucraina è "pronta per decisioni reali che possano portare la pace", ma ha sottolineato che dovrebbe trattarsi di una "pace dignitosa", senza fornire ulteriori dettagli.
Trattative fallite
Decine di migliaia di persone sono state uccise da quando la Russia ha lanciato la sua campagna militare su larga scala in Ucraina nel febbraio 2022, costringendo milioni di persone a fuggire dalle loro case.
Tre round di negoziati tra Russia e Ucraina quest'anno non hanno prodotto risultati concreti, e non è chiaro se un vertice possa avvicinare la pace.
Annunciando il vertice con Putin venerdì, Trump ha dichiarato che "ci sarà uno scambio di territori a beneficio di entrambi" Ucraina e Russia, senza fornire ulteriori dettagli.
Trump e Putin si sono incontrati l'ultima volta nel 2019 durante un vertice del G20 in Giappone, durante il primo mandato di Trump. Da gennaio, hanno avuto diverse conversazioni telefoniche.