Il presidente Donald Trump ha annunciato che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Alaska il prossimo venerdì, aggiungendo che un possibile accordo di pace tra Mosca e Kiev potrebbe includere uno scambio di territori.
"L'attesissimo incontro tra me, come presidente degli Stati Uniti e il presidente della RussiaVladimir Putin, si terrà il prossimo venerdì, 15 agosto 2025, nel Grande Stato dell'Alaska," ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social nella tarda serata di venerdì.
Trump non vede Putin di persona dal suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio.
Il Cremlino ha dichiarato sabato mattina di aver invitato Trump a visitare la Russia dopo il vertice di venerdì prossimo con Putin in Alaska.
"Guardando al futuro, è naturale sperare che il prossimo incontro tra i presidenti si tenga sul territorio russo. Un invito corrispondente è già stato inviato al presidente degli Stati Uniti," ha affermato Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino.
"Sembra abbastanza logico che la nostra delegazione debba semplicemente attraversare lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso tra i leader dei due paesi si tenga in Alaska."
'Scambio di territori'
In precedenza, durante un vertice trilaterale con i leader di Azerbaigian e Armenia alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che Russia e Ucraina scambieranno territori come parte di un accordo di pace.
"Ci sarà uno scambio di territori a beneficio di entrambe le parti," ha aggiunto. "Stiamo cercando di recuperare alcuni territori, alcuni scambi."
Le dichiarazioni di Trump sono arrivate in seguito a un rapporto del Wall Street Journal secondo cui Putin avrebbe detto all'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, che sarebbe disposto ad accettare un cessate il fuoco completo se l'Ucraina accettasse di ritirare le forze da tutta la regione orientale di Donetsk.
Nel frattempo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato venerdì che Kiev e i suoi alleati condividono la comprensione che ora è possibile raggiungere almeno un cessate il fuoco, a condizione che ci sia una pressione adeguata sulla Russia.
Nel suo discorso serale alla nazione, Zelenskyy ha affermato di aver avuto più di una dozzina di conversazioni con leader di diversi paesi e che il suo team è in costante contatto con gli Stati Uniti.
I consiglieri per la sicurezza nazionale di Ucraina e stati alleati avrebbero tenuto colloqui più tardi venerdì, ha detto.
Gli Stati Uniti cercano il consenso dell'Ucraina
Bloomberg News ha riportato venerdì che gli Stati Uniti e la Russia stanno cercando di raggiungere un accordo per fermare la guerra in Ucraina che consoliderebbe il controllo russo sui territori conquistati durante il conflitto.
Citando persone a conoscenza della questione, si afferma che funzionari statunitensi e russi stanno lavorando a un accordo sui territori in vista di un incontro al vertice tra Trump e Putin "già dalla prossima settimana."
Gli Stati Uniti stanno cercando di ottenere il consenso dell'Ucraina e dei suoi alleati europei sull'accordo, che è tutt'altro che certo, hanno detto le fonti.
Putin chiede che l'Ucraina ceda l'intera area orientale del Donbas alla Russia, oltre alla Crimea, che è stata annessa da Mosca nel 2014.
Ciò richiederebbe a Zelenskyy di ordinare il ritiro delle truppe da parti delle regioni di Luhansk e Donetsk ancora controllate da Kiev, consegnando alla Russia una vittoria che il suo esercito non è riuscito a ottenere militarmente dall'inizio della guerra nel febbraio 2022, secondo il rapporto.
La Russia fermerebbe la sua offensiva nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia dell'Ucraina lungo le attuali linee di battaglia come parte dell'accordo, hanno detto le fonti, avvertendo che i termini e i piani dell'accordo sono "ancora in evoluzione e potrebbero ancora cambiare."
L'accordo mira a congelare la guerra e a spianare la strada a un cessate il fuoco e a colloqui tecnici su un accordo di pace definitivo, hanno detto le fonti.