Nel suo discorso serale alla nazione, Zelenskyy ha affermato di aver avuto più di una dozzina di conversazioni con leader di diversi paesi e che il suo team è in costante contatto con gli Stati Uniti.

I consiglieri per la sicurezza nazionale di Ucraina e stati alleati avrebbero tenuto colloqui più tardi venerdì, ha detto.

Gli Stati Uniti cercano il consenso dell'Ucraina

Bloomberg News ha riportato venerdì che gli Stati Uniti e la Russia stanno cercando di raggiungere un accordo per fermare la guerra in Ucraina che consoliderebbe il controllo russo sui territori conquistati durante il conflitto.

Citando persone a conoscenza della questione, si afferma che funzionari statunitensi e russi stanno lavorando a un accordo sui territori in vista di un incontro al vertice tra Trump e Putin "già dalla prossima settimana."

Gli Stati Uniti stanno cercando di ottenere il consenso dell'Ucraina e dei suoi alleati europei sull'accordo, che è tutt'altro che certo, hanno detto le fonti.

Putin chiede che l'Ucraina ceda l'intera area orientale del Donbas alla Russia, oltre alla Crimea, che è stata annessa da Mosca nel 2014.

Ciò richiederebbe a Zelenskyy di ordinare il ritiro delle truppe da parti delle regioni di Luhansk e Donetsk ancora controllate da Kiev, consegnando alla Russia una vittoria che il suo esercito non è riuscito a ottenere militarmente dall'inizio della guerra nel febbraio 2022, secondo il rapporto.

La Russia fermerebbe la sua offensiva nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia dell'Ucraina lungo le attuali linee di battaglia come parte dell'accordo, hanno detto le fonti, avvertendo che i termini e i piani dell'accordo sono "ancora in evoluzione e potrebbero ancora cambiare."

L'accordo mira a congelare la guerra e a spianare la strada a un cessate il fuoco e a colloqui tecnici su un accordo di pace definitivo, hanno detto le fonti.