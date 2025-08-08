Mentre Tokyo cerca di rafforzare i propri legami strategici nell’Oceano Pacifico meridionale, le navi da guerra giapponesi hanno attraccato venerdì scorso a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, per la prima volta dopo circa 90 anni.

I due cacciatorpediniere, ciascuno con un equipaggio di oltre 500 persone, sono entrati nel porto di Wellington accompagnati dalla nave HMNZS Canterbury della Marina neozelandese.

I cacciatorpediniere JS Ise e JS Suzunami, dispiegati nell’ambito di una missione indo-pacifica, sono giunti a Wellington da Sydney, dove hanno partecipato a esercitazioni militari a cui hanno preso parte anche la Nuova Zelanda, l’Australia e numerosi altri Paesi.

La visita a Wellington aveva un significato cerimoniale, ma è stata interpretata come parte dello sforzo del Giappone, che ha un trattato di alleanza solo con gli Stati Uniti, di approfondire la cooperazione militare bilaterale con la Nuova Zelanda nel contesto delle crescenti tensioni regionali.

L'ambasciatore giapponese a Wellington, Makoto Osawa, ha dichiarato venerdì ai giornalisti: «Le nostre forze di difesa non collaborano soltanto con la Nuova Zelanda e l'Australia, ma stanno anche sviluppando cooperazioni con numerosi paesi insulari del Pacifico». Ha aggiunto: «Il nostro obiettivo principale è un'area indo-pacifica libera e aperta».

Queste dichiarazioni dell'ambasciatore sono arrivate dopo che martedì il governo australiano ha annunciato che la Mitsubishi Heavy Industries, con sede in Giappone, ha vinto la gara d'appalto per la costruzione delle navi da guerra australiane, battendo una società tedesca.

Le autorità di Canberra hanno sottolineato che l’offerta giapponese era la migliore e la più conveniente, definendo inoltre questo accordo come il più grande nella storia della cooperazione industriale per la difesa tra i due Paesi.