Le autorità statunitensi hanno annunciato giovedì che un utente di biblioteca in California è stato accusato di un furto da 216.000 dollari per aver sottratto rari manoscritti cinesi e averli sostituiti con copie false.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Jeffery Ying avrebbe utilizzato più pseudonimi per accedere a opere classiche conservate nella biblioteca dell’Università della California a Los Angeles (UCLA), alcune delle quali risalenti a oltre 600 anni fa.

Il 38enne Ying prendeva in prestito i manoscritti e pochi giorni dopo restituiva versioni false al posto degli originali. Secondo l’atto d’accusa, spesso partiva poi per la Cina subito dopo la restituzione.

“La biblioteca si è accorta della sparizione di alcuni rari manoscritti cinesi e una prima indagine ha rivelato che i volumi erano stati visionati per l’ultima volta da un visitatore che si era registrato con il nome di ‘Alan Fujimori’,” ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.

Quando i detective hanno perquisito una stanza d’albergo nell’area di Los Angeles dove Ying alloggiava, hanno trovato manoscritti vuoti dello stesso stile di quelli rubati alla biblioteca.