Il sequestro avviene in un contesto di scontri in corso tra le forze governative siriane e i terroristi di PKK/YPG. Domenica, l'esercito siriano avrebbe teso un'imboscata a un gruppo che tentava di infiltrarsi nelle posizioni dell'esercito a est di Aleppo, vicino al villaggio di Tal Maaz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale SANA. Durante l'incontro sono state segnalate vittime tra i terroristi.

SANA ha citato una fonte governativa che ha riferito che altri terroristi di PKK/YPG, stanziati nei villaggi di Um Tina e nella città di Deir Hafer, hanno bombardato le posizioni dell'esercito siriano a Tal Maaz nel tentativo di salvare i loro membri intrappolati. Gli scontri sono iniziati con armi leggere per poi intensificarsi con armi pesanti e rinforzi.

Le tensioni seguono un accordo del 10 marzo tra il presidente siriano Ahmed al Sharaa e il leader del PKK/YPG Ferhad Abdi Shahin per integrare le istituzioni civili e militari nel nord-est della Siria sotto l'autorità statale, inclusi valichi di frontiera, aeroporti e infrastrutture energetiche. L'accordo ha riaffermato l'unità territoriale della Siria, sebbene il Ministero abbia dichiarato che PKK/YPG ha ripetutamente violato l'intesa.

Dopo la rimozione dal potere del leader del regime Bashar al Assad l'8 dicembre 2024, dopo 24 anni di governo, il governo siriano ha intensificato gli sforzi per ripristinare la sicurezza in tutto il Paese.