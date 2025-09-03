MONDO
Siria sequestra un carico di armi destinato ai terroristi di PKK/YPG
L'operazione nella zona rurale di Damasco avviene in un contesto di scontri crescenti tra le forze governative e i militanti di SDF dominate dai terroristi YPG-PKK nel nord-est della Siria.
Le autorità siriane confiscano un arsenale di armi, tra cui lanciarazzi RPG e armi leggere e pesanti. (Foto: Archivio AA) / AA Archive
3 settembre 2025

Il Ministero dell'Interno siriano ha annunciato il sequestro di una spedizione di armi e munizioni nella zona rurale di Damasco, che sarebbe stata destinata ad aree controllate dal gruppo terroristico YPG/PKK, noto anche come SDF.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata mercoledì, il Ministero ha riferito che il Comando di Sicurezza Interna ha condotto un'operazione pianificata con cura, confiscando una varietà di armi, tra cui lanciatori RPG, armi medie e leggere. Anche il conducente della spedizione è stato arrestato.

“Le autorità competenti hanno avviato indagini per identificare tutte le parti coinvolte, in preparazione al loro deferimento alla magistratura e all'adozione di misure legali,” ha aggiunto la dichiarazione.

Il Ministero ha sottolineato la prontezza delle forze di sicurezza siriane nel contrastare qualsiasi tentativo di destabilizzare il Paese e ha ribadito il proprio impegno a proteggere i cittadini e salvaguardare la sovranità nazionale.

Scontri con il gruppo terroristico

Il sequestro avviene in un contesto di scontri in corso tra le forze governative siriane e i terroristi di PKK/YPG. Domenica, l'esercito siriano avrebbe teso un'imboscata a un gruppo che tentava di infiltrarsi nelle posizioni dell'esercito a est di Aleppo, vicino al villaggio di Tal Maaz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale SANA. Durante l'incontro sono state segnalate vittime tra i terroristi.

SANA ha citato una fonte governativa che ha riferito che altri terroristi di PKK/YPG, stanziati nei villaggi di Um Tina e nella città di Deir Hafer, hanno bombardato le posizioni dell'esercito siriano a Tal Maaz nel tentativo di salvare i loro membri intrappolati. Gli scontri sono iniziati con armi leggere per poi intensificarsi con armi pesanti e rinforzi.

Le tensioni seguono un accordo del 10 marzo tra il presidente siriano Ahmed al Sharaa e il leader del PKK/YPG Ferhad Abdi Shahin per integrare le istituzioni civili e militari nel nord-est della Siria sotto l'autorità statale, inclusi valichi di frontiera, aeroporti e infrastrutture energetiche. L'accordo ha riaffermato l'unità territoriale della Siria, sebbene il Ministero abbia dichiarato che PKK/YPG ha ripetutamente violato l'intesa.

Dopo la rimozione dal potere del leader del regime Bashar al Assad l'8 dicembre 2024, dopo 24 anni di governo, il governo siriano ha intensificato gli sforzi per ripristinare la sicurezza in tutto il Paese.

