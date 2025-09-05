Il Cremlino ha dichiarato venerdì che contingenti militari stranieri non possono fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, sottolineando che è necessario un lavoro sostanziale prima di eventuali colloqui ad alto livello tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra.

Le dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che 26 nazioni hanno promesso di offrire garanzie di sicurezza post-belliche all'Ucraina, che includono la possibilità di forze internazionali operative su terra, mare e aria.

“Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina possono essere assicurate e fornite da contingenti militari stranieri, specialmente europei e americani? Decisamente no,” ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia statale RIA durante il Forum Economico Orientale a Vladivostok.

“Questo non può rappresentare una garanzia di sicurezza per l'Ucraina che sia accettabile per il nostro Paese,” ha aggiunto.

Misure di sicurezza per porre fine alla guerra

Nonostante i tentativi del presidente statunitense Donald Trump di mediare un accordo, ci sono pochi segnali che la guerra — ora al suo terzo anno dopo l'offensiva russa del febbraio 2022 — stia per concludersi.

Peskov ha affermato che tutte le necessarie garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono già contenute nel quadro dei colloqui di pace tenuti a Istanbul nel 2022. Quella proposta prevedeva che l'Ucraina rinunciasse alle ambizioni di adesione alla NATO e adottasse uno status neutrale e non nucleare, in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia.

Ha aggiunto che Mosca è soddisfatta del livello attuale di rappresentanza nei colloqui con Kiev.