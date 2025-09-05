Il Cremlino ha dichiarato venerdì che contingenti militari stranieri non possono fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, sottolineando che è necessario un lavoro sostanziale prima di eventuali colloqui ad alto livello tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra.
Le dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che 26 nazioni hanno promesso di offrire garanzie di sicurezza post-belliche all'Ucraina, che includono la possibilità di forze internazionali operative su terra, mare e aria.
“Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina possono essere assicurate e fornite da contingenti militari stranieri, specialmente europei e americani? Decisamente no,” ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia statale RIA durante il Forum Economico Orientale a Vladivostok.
“Questo non può rappresentare una garanzia di sicurezza per l'Ucraina che sia accettabile per il nostro Paese,” ha aggiunto.
Misure di sicurezza per porre fine alla guerra
Nonostante i tentativi del presidente statunitense Donald Trump di mediare un accordo, ci sono pochi segnali che la guerra — ora al suo terzo anno dopo l'offensiva russa del febbraio 2022 — stia per concludersi.
Peskov ha affermato che tutte le necessarie garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono già contenute nel quadro dei colloqui di pace tenuti a Istanbul nel 2022. Quella proposta prevedeva che l'Ucraina rinunciasse alle ambizioni di adesione alla NATO e adottasse uno status neutrale e non nucleare, in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia.
Ha aggiunto che Mosca è soddisfatta del livello attuale di rappresentanza nei colloqui con Kiev.
“Prima di incontrarsi a un livello alto o di vertice, è necessario svolgere un'enorme quantità di lavoro per risolvere questioni minori, piccoli dettagli tecnici, che insieme costituiscono l'intero processo di risoluzione,” ha detto Peskov.
Combattenti nordcoreani
Peskov ha anche affrontato le speculazioni sul coinvolgimento nordcoreano, chiarendo che le truppe nordcoreane non sono dispiegate in Ucraina ma solo stazionate sul territorio russo.
Mercoledì, il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato Kim Jong-un per il coraggioso contributo dei soldati nordcoreani contro le forze ucraine.
“Su vostra iniziativa, come è ben noto, le vostre forze speciali hanno partecipato alla liberazione della regione di Kursk,” ha detto Putin a Kim durante un incontro in Cina.
“I vostri soldati hanno combattuto con coraggio ed eroismo.”
Le truppe nordcoreane hanno aiutato la Russia all'inizio di quest'anno a respingere le forze ucraine dalla regione occidentale russa di Kursk.