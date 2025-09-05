MONDO
2 min di lettura
Russia respinge le truppe straniere come garanzie di sicurezza per l'Ucraina
Mosca indica il quadro di Istanbul del 2022 come base per i colloqui di pace, minimizzando al contempo le prospettive di incontri ad alto livello con Kiev.
Russia respinge le truppe straniere come garanzie di sicurezza per l'Ucraina
Peskov afferma che tutte le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono già contenute nel quadro dei colloqui di pace tenutisi a Istanbul nel 2022. (Foto: Reuters) / Reuters
5 settembre 2025

Il Cremlino ha dichiarato venerdì che contingenti militari stranieri non possono fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, sottolineando che è necessario un lavoro sostanziale prima di eventuali colloqui ad alto livello tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra.

Le dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che 26 nazioni hanno promesso di offrire garanzie di sicurezza post-belliche all'Ucraina, che includono la possibilità di forze internazionali operative su terra, mare e aria.

“Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina possono essere assicurate e fornite da contingenti militari stranieri, specialmente europei e americani? Decisamente no,” ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia statale RIA durante il Forum Economico Orientale a Vladivostok.

“Questo non può rappresentare una garanzia di sicurezza per l'Ucraina che sia accettabile per il nostro Paese,” ha aggiunto.

Misure di sicurezza per porre fine alla guerra

Nonostante i tentativi del presidente statunitense Donald Trump di mediare un accordo, ci sono pochi segnali che la guerra — ora al suo terzo anno dopo l'offensiva russa del febbraio 2022 — stia per concludersi.

Peskov ha affermato che tutte le necessarie garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono già contenute nel quadro dei colloqui di pace tenuti a Istanbul nel 2022. Quella proposta prevedeva che l'Ucraina rinunciasse alle ambizioni di adesione alla NATO e adottasse uno status neutrale e non nucleare, in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia.

Ha aggiunto che Mosca è soddisfatta del livello attuale di rappresentanza nei colloqui con Kiev.

Suggerito

“Prima di incontrarsi a un livello alto o di vertice, è necessario svolgere un'enorme quantità di lavoro per risolvere questioni minori, piccoli dettagli tecnici, che insieme costituiscono l'intero processo di risoluzione,” ha detto Peskov.

Combattenti nordcoreani

Peskov ha anche affrontato le speculazioni sul coinvolgimento nordcoreano, chiarendo che le truppe nordcoreane non sono dispiegate in Ucraina ma solo stazionate sul territorio russo.

Mercoledì, il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato Kim Jong-un per il coraggioso contributo dei soldati nordcoreani contro le forze ucraine.

“Su vostra iniziativa, come è ben noto, le vostre forze speciali hanno partecipato alla liberazione della regione di Kursk,” ha detto Putin a Kim durante un incontro in Cina.

“I vostri soldati hanno combattuto con coraggio ed eroismo.”

Le truppe nordcoreane hanno aiutato la Russia all'inizio di quest'anno a respingere le forze ucraine dalla regione occidentale russa di Kursk.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us