ll Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, ha avvertito che il regime di non proliferazione nucleare, che costituisce la base della sicurezza internazionale da oltre mezzo secolo, è “a rischio”.

"Gli eventi drammatici in Iran sono diventati ancora più gravi con i bombardamenti della scorsa notte e il potenziale allargamento del conflitto," ha dichiarato Grossi durante una sessione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi domenica, dopo gli attacchi statunitensi contro i siti nucleari iraniani.

"Abbiamo una finestra di opportunità per tornare al dialogo e alla diplomazia," ha aggiunto, sottolineando: "Se quella porta si chiude, la violenza e la distruzione potrebbero raggiungere livelli impensabili e il regime globale di non proliferazione, come lo conosciamo, potrebbe crollare."

"Dobbiamo tornare al tavolo delle trattative e permettere agli ispettori dell'AIEA, i custodi del TNP, di tornare nei siti nucleari iraniani per verificare le scorte di uranio, inclusi, soprattutto, i 400 kg arricchiti al 60%," ha concluso.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato domenica che le forze americane hanno bombardato i siti nucleari iraniani di Fordo, Natanz e Isfahan.

Gli attacchi rappresentano l'ultima escalation in un assalto militare israeliano, sostenuto dagli Stati Uniti, contro l'Iran iniziato il 13 giugno, che ha spinto Teheran a lanciare attacchi di ritorsione contro Israele.