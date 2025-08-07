TÜRKİYE
Nessuno negoziato o concessione nel processo per una Türkiye libera dal terrorismo
Una volta raggiunti gli obiettivi del paese e una regione liberi dal terrorismo, si aprirà un nuovo capitolo per il paese, afferma il presidente turco.
Nessuno negoziato o concessione nel processo per una Türkiye libera dal terrorismo
Il presidente turco Erdogan afferma che lo Stato sta adottando tutte le misure necessarie per garantire che 86 milioni di cittadini vivano in pace, tranquillità e fratellanza. / AA
Non c'è spazio per contrattazioni, negoziazioni, concessioni o tentativi segreti nel processo per una Türkiye libera dal terrorismo, ha dichiarato il Presidente Recep Tayyip Erdogan in una lettera indirizzata alle famiglie dei martiri e dei veterani.

Erdogan ha sottolineato che ogni centimetro della terra è intriso del sangue dei martiri e dei veterani, affermando che la pace, la sicurezza e l'orgoglio di cui gode oggi la Türkiye sono dovuti soprattutto al loro sacrificio, e che proteggere la loro eredità è il dovere primario dello Stato.

“Vorrei che le famiglie fossero certi che non c'è stato, né ci sarà mai, spazio per contrattazioni, negoziazioni, concessioni, iniziative segrete o servili in nessun momento di questo processo,” ha scritto Erdogan.

“Non è stato fatto, né sarà fatto, alcun passo che possa tormentare le preziose anime dei nostri martiri o ferire le famiglie dei nostri martiri e dei nostri veterani,” ha aggiunto.

Una volta raggiunti gli obiettivi del paese e una regione liberi dal terrorismo, si aprirà un nuovo capitolo per il paese, ha dichiarato Erdogan, aggiungendo: “La nostra fratellanza millenaria raggiungerà una nuova fase; e i semi della discordia seminati tra di noi saranno sradicati e gettati via per sempre.”

Erdogan ha inviato anche una lettera a tutti i cittadini sugli obiettivi di una Türkiye libera dal terrorismo.

Ha affermato che continuano a lavorare instancabilmente per una Türkiye forte e grande, con la consapevolezza di portare sulle spalle la responsabilità di ogni singolo cittadino.

‘Determinati a spezzare la catena sanguinosa’

Ha dichiarato che negli ultimi 23 anni, grazie agli investimenti effettuati, ai progetti, alle riforme, ai servizi e alle normative implementate, la Türkiye è stata elevata a una posizione rispettata sia nella sua regione che sulla scena globale.

Erdogan ha sottolineato che, nonostante tutti gli ostacoli posti davanti a loro, hanno unito le forze con la nazione per rafforzare la democrazia, ampliare i diritti e le libertà, eliminare le strutture di tutela e stabilire la sovranità della volontà nazionale in tutte le istituzioni statali.

Ha affermato che, mentre combattono senza compromessi tutte le forme di terrorismo, stanno prendendo tutte le misure necessarie per garantire che 86 milioni di cittadini vivano in pace, tranquillità e fratellanza.

“Insieme alla nostra nazione, siamo determinati a spezzare la catena di sangue che ha impedito al nostro paese di raggiungere i suoi obiettivi per mezzo secolo. Con l'aiuto di Dio, raggiungeremo finalmente l'obiettivo di una Türkiye libera dal terrorismo e di una regione libera dal terrorismo,” ha dichiarato.

“State certi, sappiamo esattamente cosa stiamo facendo e stiamo agendo con intelligenza strategica, massima cura e sensibilità. Ogni passo che facciamo è calcolato meticolosamente,” ha affermato il presidente.

