Non c'è spazio per contrattazioni, negoziazioni, concessioni o tentativi segreti nel processo per una Türkiye libera dal terrorismo, ha dichiarato il Presidente Recep Tayyip Erdogan in una lettera indirizzata alle famiglie dei martiri e dei veterani.

Erdogan ha sottolineato che ogni centimetro della terra è intriso del sangue dei martiri e dei veterani, affermando che la pace, la sicurezza e l'orgoglio di cui gode oggi la Türkiye sono dovuti soprattutto al loro sacrificio, e che proteggere la loro eredità è il dovere primario dello Stato.

“Vorrei che le famiglie fossero certi che non c'è stato, né ci sarà mai, spazio per contrattazioni, negoziazioni, concessioni, iniziative segrete o servili in nessun momento di questo processo,” ha scritto Erdogan.

“Non è stato fatto, né sarà fatto, alcun passo che possa tormentare le preziose anime dei nostri martiri o ferire le famiglie dei nostri martiri e dei nostri veterani,” ha aggiunto.

Una volta raggiunti gli obiettivi del paese e una regione liberi dal terrorismo, si aprirà un nuovo capitolo per il paese, ha dichiarato Erdogan, aggiungendo: “La nostra fratellanza millenaria raggiungerà una nuova fase; e i semi della discordia seminati tra di noi saranno sradicati e gettati via per sempre.”

Erdogan ha inviato anche una lettera a tutti i cittadini sugli obiettivi di una Türkiye libera dal terrorismo.

Ha affermato che continuano a lavorare instancabilmente per una Türkiye forte e grande, con la consapevolezza di portare sulle spalle la responsabilità di ogni singolo cittadino.