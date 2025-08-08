La deputata del Congresso degli Stati Uniti Marjorie Taylor Greene ha risposto duramente all'influente gruppo di lobby filo-israeliano AIPAC (Comitato americano-israeliano per gli affari pubblici), che l'ha accusata di "tradire i valori americani" dopo le sue dichiarazioni secondo cui Israele starebbe commettendo un genocidio a Gaza.

In un post pubblicato giovedì sui social media, Greene ha scritto: "AIPAC mente ai suoi donatori sostenendo che io stia 'tradendo i valori americani'. LA VERITÀ è che AIPAC lavora e fa pressioni per conto di un Paese straniero, Israele, al 1.000.000%!”

Ha poi aggiunto: "Io sono completamente AMERICANA! Non posso essere comprata e non farò marcia indietro! Forza, provateci!"

In precedenza, AIPAC aveva inviato un'e-mail ai propri sostenitori per raccogliere fondi, affermando: "Da Rashida Tlaib e Ilhan Omar ci si può aspettare diffamazioni contro Israele. Ma ora anche Marjorie Taylor Greene si è unita a loro, ripetendo la stessa retorica disgustosa e votando contro l'alleanza tra Stati Uniti e Israele."

Giovedì, Greene ha risposto affermando:

“Sono una delle poche persone al Congresso che non riceve denaro da AIPAC. E aggiungo che AIPAC dona molto più ai Repubblicani che ai Democratici.”

Il gruppo di lobby ha definito “ripugnanti” le affermazioni della deputata, dichiarando:

“Diciamolo chiaramente: Marjorie Taylor Greene è la nuova membro della Squad anti-israeliana. Potrà forse ricevere applausi dall’estrema sinistra o dai radicali online, ma noi sappiamo bene di cosa si tratta: un tradimento dei valori americani e una pericolosa distorsione della verità.”

Le ultime dichiarazioni di Greene segnano una rottura con le sue posizioni precedenti, ma la pongono in prima linea tra le voci conservatrici pro-MAGA (Make America Great Again) che, mentre prosegue la guerra a Gaza e il bilancio delle vittime cresce, condannano apertamente le azioni di Israele.

Negli ultimi tempi, con la diffusione di immagini strazianti di bambini palestinesi in fin di vita a causa della fame, Greene si è distinta come una delle figure politiche statunitensi più vocali nel definire apertamente le operazioni israeliane a Gaza come un genocidio.