Il gruppo della resistenza palestinese Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di essere pronto a sacrificare gli ostaggi israeliani detenuti nell'enclave assediata, affermando che il regime di estrema destra sta discutendo un piano per rioccupare Gaza.

In un comunicato diffuso giovedì, Hamas ha dichiarato: "I piani di Netanyahu di intensificare l'aggressione confermano, senza lasciare spazio a dubbi, la sua volontà di liberarsi degli ostaggi e di sacrificarli per i propri interessi personali e per la sua ideologia estremista."

La dichiarazione è arrivata mentre Netanyahu convocava il gabinetto di sicurezza per una votazione sull'ampliamento del genocidio a Gaza. Secondo i media israeliani, ciò potrebbe includere una piena occupazione militare dei territori palestinesi.

L'emittente pubblica israeliana KAN, citando fonti ufficiali anonime, ha riferito che, in una delle riunioni più delicate tenutesi dall'inizio del genocidio a Gaza, Netanyahu avrebbe proposto una strategia "leggera" e "graduale".

Secondo il rapporto, il piano, nonostante gli avvertimenti del capo di stato maggiore Eyal Zamir, prevede che le forze di occupazione israeliane avanzino verso alcune aree del centro della città di Gaza, inclusi luoghi definiti come campi di addestramento di Hamas e anche zone della città di Gaza in cui non erano mai entrate prima.

In un’intervista rilasciata giovedì al canale televisivo statunitense Fox News, Netanyahu ha dichiarato che Israele intende prendere il controllo dell’intera Striscia di Gaza, ma senza “tenerla” o “governarla”.

In risposta, Hamas ha affermato: “In risposta alle dichiarazioni del criminale di guerra Benjamin Netanyahu nell’intervista a Fox News… ciò che egli progetta rappresenta la prosecuzione del genocidio e della politica di espulsione forzata contro il nostro popolo palestinese a Gaza, commettendo ulteriori crimini.”

Gli arabi sosterranno solo ciò su cui i palestinesi sono d’accordo

Nel frattempo, un funzionario giordano ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che, dopo che Netanyahu ha ventilato l’ipotesi di affidare ad alcune forze arabe l’amministrazione di Gaza, “gli arabi sosterranno soltanto ciò che i palestinesi accettano e decidono”.