Modi: "India non comprometterà gli interessi degli agricoltori"
India segnala che potrebbe dover considerare altre partnership nei prossimi mesi a causa dei dazi imposti da Trump, che hanno portato al peggior scontro diplomatico tra i due paesi degli ultimi anni.
I colloqui commerciali tra India e Stati Uniti si sono interrotti dopo cinque round a causa di controversie sull'accesso ai mercati agricoli e sugli acquisti di petrolio russo. / Foto: AP
10 ore fa

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che non comprometterà gli interessi degli agricoltori del Paese, anche se dovesse pagarne un caro prezzo, nelle sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un dazio del 50% sui beni indiani.

Trump ha annunciato un ulteriore dazio del 25% giovedì scorso sulla nazione dell'Asia meridionale, portando il totale delle imposte sui beni indiani esportati negli Stati Uniti al 50% – tra i più alti imposti a qualsiasi partner commerciale degli Stati Uniti.

“Per noi, il benessere dei nostri agricoltori è supremo,” ha detto Modi durante un evento a Nuova Delhi giovedì. “L'India non comprometterà mai il benessere dei suoi agricoltori, del settore lattiero-caseario e dei pescatori. E so personalmente che dovrò pagarne un caro prezzo,” ha aggiunto.

I negoziati commerciali tra India e Stati Uniti si sono interrotti dopo cinque round di trattative a causa di disaccordi sull'apertura dei vasti settori agricoli e lattiero-caseari indiani e sull'acquisto di petrolio russo.

Modi non ha fatto riferimento diretto ai dazi statunitensi o ai colloqui commerciali. Il nuovo dazio, in vigore dal 28 agosto, è stato introdotto per penalizzare l'India per i suoi acquisti di petrolio russo, ha dichiarato Trump. Il Ministero degli Esteri indiano ha definito la decisione “estremamente sfortunata” e ha affermato che “l'India prenderà tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi nazionali.”

Gli Stati Uniti non hanno ancora annunciato dazi simili per la Cina, che è il maggiore acquirente di petrolio russo. Gli esperti hanno affermato che la Cina è stata risparmiata finora poiché possiede un'arma di negoziazione con gli Stati Uniti grazie alle sue riserve di terre rare e altre materie prime, che l'India non possiede.

“L'aumento dei dazi statunitensi manca di logica,” ha dichiarato Dammu Ravi, segretario per le relazioni economiche del Ministero degli Esteri indiano, ai giornalisti. “Si tratta di un'aberrazione temporanea, un problema temporaneo che il Paese dovrà affrontare, ma col tempo siamo fiduciosi che il mondo troverà soluzioni.”

India guarda a nuove alleanze

L'India ha iniziato a muoversi per segnalare che potrebbe dover considerare altre partnership nei prossimi mesi di fronte ai dazi di Trump, che hanno portato alla peggiore crisi diplomatica tra i due Paesi da anni.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si sta preparando per la sua prima visita in Cina in oltre sette anni, suggerendo un potenziale riallineamento delle alleanze mentre le relazioni con Washington si deteriorano.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato mercoledì che avvierà una conversazione tra i Paesi del gruppo BRICS su come affrontare i dazi di Trump.

Ha affermato di avere in programma di chiamare Modi giovedì, Xi Jinping della Cina e altri leader. Il gruppo BRICS include anche Russia e Sudafrica.

Ravi ha dichiarato che “i Paesi con idee affini cercheranno cooperazione e impegni economici che saranno reciprocamente vantaggiosi per tutte le parti.”

