Famiglie divise

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha precisato che i venezuelani che decideranno di lasciare gli Stati Uniti potranno registrare la propria partenza attraverso un'applicazione mobile e beneficiare di un volo gratuito, di un contributo economico di 1.000 dollari e di future possibilità di migrazione legale.

La cessazione del TPS segna una netta rottura rispetto all'approccio adottato dall'amministrazione Biden, che aveva esteso le protezioni per i cittadini venezuelani. Negli ultimi anni, milioni di venezuelani hanno abbandonato il proprio paese a causa del deterioramento della situazione politica ed economica, e una parte significativa si è trasferita negli Stati Uniti.

Gli attivisti per i diritti dei migranti lanciano l'allarme: la fine del TPS stravolgerà l'esistenza delle famiglie che hanno raggiunto una condizione di stabilità grazie al programma. L'amministrazione risponde difendendo la decisione come un passo indispensabile per portare avanti le politiche di controllo delle frontiere, elemento centrale della piattaforma politica di Trump.