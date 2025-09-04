POLITICA
2 min di lettura
USA termineranno questo autunno lo Status di Protezione Temporanea per i cittadini venezuelani
Il Dipartimento della Sicurezza Interna afferma che il programma scadrà il 10 settembre, citando le priorità della sicurezza delle frontiere dell'amministrazione Trump.
Gli Stati Uniti porranno fine allo status di protezione temporanea per i venezuelani questo autunno. / AP
4 settembre 2025

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha annunciato che lo Stato di Protezione Temporanea (TPS) per i cittadini venezuelani negli Stati Uniti terminerà questo autunno.

Mercoledì, la ministra della Sicurezza Interna Kristi Noem ha dichiarato che il programma, avviato dall’amministrazione Biden nel 2021, si concluderà ufficialmente il 10 settembre. La decisione entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nel Registro Federale.

Il TPS consente ai cittadini provenienti da paesi colpiti da conflitti armati, disastri naturali o altre condizioni straordinarie di vivere e lavorare negli Stati Uniti senza il rischio di essere espulsi. Secondo il Congressional Research Service, più di 250.000 venezuelani hanno beneficiato di questo status.

La mossa arriva in un periodo in cui l’amministrazione Trump intensificava gli sforzi per limitare l’immigrazione irregolare. Matthew Tragesser, portavoce dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione statunitensi (USCIS), ha sottolineato preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale e alla politica estera, affermando che il prolungamento del TPS «sarebbe in contrasto con gli sforzi dell’amministrazione Trump per mettere in sicurezza il confine meridionale».

Famiglie divise

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha precisato che i venezuelani che decideranno di lasciare gli Stati Uniti potranno registrare la propria partenza attraverso un'applicazione mobile e beneficiare di un volo gratuito, di un contributo economico di 1.000 dollari e di future possibilità di migrazione legale.

La cessazione del TPS segna una netta rottura rispetto all'approccio adottato dall'amministrazione Biden, che aveva esteso le protezioni per i cittadini venezuelani. Negli ultimi anni, milioni di venezuelani hanno abbandonato il proprio paese a causa del deterioramento della situazione politica ed economica, e una parte significativa si è trasferita negli Stati Uniti.

Gli attivisti per i diritti dei migranti lanciano l'allarme: la fine del TPS stravolgerà l'esistenza delle famiglie che hanno raggiunto una condizione di stabilità grazie al programma. L'amministrazione risponde difendendo la decisione come un passo indispensabile per portare avanti le politiche di controllo delle frontiere, elemento centrale della piattaforma politica di Trump.

