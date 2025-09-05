Il presidente siriano Ahmed Shara ha annunciato l'avvio del Fondo per lo Sviluppo della Siria, definendolo uno strumento chiave per la ricostruzione del Paese.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa siriana SANA, l'annuncio è arrivato giovedì durante la cerimonia di inaugurazione tenutasi nella Cittadella di Damasco, nella capitale.

Nel suo intervento, Shara ha dichiarato: «Oggi ci riuniamo per annunciare l'apertura del Fondo per lo Sviluppo della Siria, al quale vi invitiamo a contribuire con generose donazioni, per ricostruire ciò che il regime deposto ha distrutto e per trasformare le terre bruciate in uno Stato verde e prospero».

Ha poi aggiunto: «Il regime deposto ha devastato la nostra economia, ci ha derubato delle nostre risorse, ha demolito le nostre case e costretto il nostro popolo nei campi e nei luoghi di esilio. Oggi siamo qui per curare le ferite della cara Siria, ricostruirla con l'aiuto del suo popolo e riportare sfollati e rifugiati nelle loro terre».

Shara ha inoltre assicurato che il fondo sarà gestito con la massima trasparenza e che tutte le spese destinate ai progetti strategici saranno rese pubbliche.