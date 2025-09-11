Il Ministero della Difesa Nazionale della Türkiye ha respinto come "infondate" le notizie secondo cui Israele avrebbe colpito beni delle Forze Armate turche in Siria, sottolineando che tali affermazioni "non riflettono la verità".

In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Ministero ha spostato l'attenzione sull'attacco di Israele in Qatar, definendolo una prova del fatto che Tel Aviv ha trasformato il terrorismo in "una politica di Stato, alimentandosi di conflitti e opponendosi alla pace."

Ankara ha descritto l'attacco come una "palese violazione della sovranità del Qatar" e ha dichiarato: "Siamo pienamente solidali con il Qatar contro questo assalto."

“Attacchi sconsiderati”