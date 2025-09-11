TÜRKİYE
Türkiye nega le accuse secondo cui Israele avrebbe colpito le sue forze in Siria
Il Ministero della Difesa del Paese avverte che, a meno che Israele non venga fermato, i suoi "attacchi sconsiderati" rischiano di trascinare l'intera regione in un disastro.
Il ministero ha esortato la comunità internazionale ad agire rapidamente contro Israele. / User Upload
11 settembre 2025

Il Ministero della Difesa Nazionale della Türkiye ha respinto come "infondate" le notizie secondo cui Israele avrebbe colpito beni delle Forze Armate turche in Siria, sottolineando che tali affermazioni "non riflettono la verità".

In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Ministero ha spostato l'attenzione sull'attacco di Israele in Qatar, definendolo una prova del fatto che Tel Aviv ha trasformato il terrorismo in "una politica di Stato, alimentandosi di conflitti e opponendosi alla pace."

Ankara ha descritto l'attacco come una "palese violazione della sovranità del Qatar" e ha dichiarato: "Siamo pienamente solidali con il Qatar contro questo assalto."

“Attacchi sconsiderati”

Il Ministero ha esortato la comunità internazionale ad agire rapidamente, avvertendo che, se Israele non verrà fermato, i suoi "attacchi sconsiderati" rischiano di trascinare il Medio Oriente in un disastro.

L'attacco aereo israeliano contro una squadra di negoziazione di Hamas a Doha ha suscitato una serie di condanne come una palese violazione della sovranità del Qatar e del diritto internazionale.

L'attacco israeliano ha ucciso cinque membri di Hamas e un ufficiale della sicurezza qatariota. Hamas ha confermato che la sua leadership è sopravvissuta all'attacco.

