L'agenda include anche la cooperazione su migrazione irregolare, innovazione scientifica e tecnologica, questioni legate alla NATO e relazioni Türkiye-UE. Entrambe le parti dovrebbero inoltre scambiarsi opinioni su Libia, Gaza in Palestina, Siria, Ucraina, Iran e Africa.

Partenariato Sviluppato

Gli scambi bilaterali hanno raggiunto i 32,2 miliardi di dollari nel 2024, rendendo l'Italia il quinto mercato di esportazione più grande della Türkiye a livello globale e il secondo più grande all'interno dell'Unione Europea. Durante l'ultimo vertice intergovernativo a Roma, i leader hanno fissato un nuovo obiettivo commerciale di 40 miliardi di dollari.

La difesa e l'energia sono pilastri chiave della cooperazione. A marzo, l'azienda turca Baykar ha firmato un accordo di partenariato con il colosso aerospaziale italiano Leonardo sui sistemi aerei senza pilota. A giugno, Baykar ha finalizzato l'acquisizione di Piaggio Aerospace, un'azienda italiana. Sono in corso discussioni anche sull'eventuale acquisto da parte della Türkiye di jet Eurofighter Typhoon.

Sul fronte energetico, Türkiye e Italia svolgono ruoli centrali nel Corridoio Meridionale del Gas. Dalla fine del 2020, il gas naturale trasportato attraverso il Gasdotto Trans-Anatolico (TANAP) viene consegnato in Italia tramite il Gasdotto Trans-Adriatico (TAP).

Oltre alla politica e al commercio, la comunità turca di circa 50.000 persone in Italia continua a contribuire alla vita sociale e culturale del Paese. Anche il turismo rimane un forte legame, con oltre 719.000 italiani che hanno visitato la Türkiye nel 2024.