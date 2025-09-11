TÜRKİYE
Il Ministro degli Esteri Hakan Fidan si reca in Italia per colloqui ad alto livello
Le relazioni diplomatiche tra Türkiye e Italia risalgono al 1856, e il partenariato è stato elevato a un livello strategico nel 2007.
Si prevede che Fidan terrà un discorso programmatico all'Istituto Affari Internazionali, uno dei principali think tank italiani. / AA
12 ore fa

Il Ministro degli Esteri Hakan Fidan si recherà in Italia per una visita ufficiale tra l'11 e il 12 settembre, ha annunciato mercoledì il Ministero degli Esteri turco.

Durante il soggiorno, Fidan incontrerà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Antonio Tajani. I due ministri si erano già incontrati ad Antalya a margine della Riunione Informale dei Ministri degli Esteri della NATO, tenutasi il 14 e 15 maggio.

La visita segue una serie di scambi ad alto livello tra i due Paesi. Il 29 aprile, Roma ha ospitato il quarto Vertice Intergovernativo Türkiye-Italia, presieduto congiuntamente dal Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dal Primo Ministro italiano Giorgia Meloni. Il 1° agosto, Istanbul è stata il teatro del Vertice Trilaterale Türkiye-Italia-Libia, sotto la presidenza di Erdogan.

Oltre agli incontri ufficiali, Fidan dovrebbe tenere un discorso politico presso l'Istituto Affari Internazionali, uno dei principali think tank italiani.

Secondo la dichiarazione del ministero, i colloqui con Tajani affronteranno il partenariato strategico e l'alleanza NATO tra Türkiye e Italia, l'importanza delle visite reciproche ad alto livello e l'obiettivo di raggiungere i 40 miliardi di dollari di scambi bilaterali.

Ankara sottolineerà inoltre l'importanza di aggiornare l'Unione Doganale tra Türkiye e UE e metterà in evidenza le opportunità di collaborazione nel campo della sicurezza energetica, della connettività e dell'industria della difesa.

L'agenda include anche la cooperazione su migrazione irregolare, innovazione scientifica e tecnologica, questioni legate alla NATO e relazioni Türkiye-UE. Entrambe le parti dovrebbero inoltre scambiarsi opinioni su Libia, Gaza in Palestina, Siria, Ucraina, Iran e Africa.

Partenariato Sviluppato

Gli scambi bilaterali hanno raggiunto i 32,2 miliardi di dollari nel 2024, rendendo l'Italia il quinto mercato di esportazione più grande della Türkiye a livello globale e il secondo più grande all'interno dell'Unione Europea. Durante l'ultimo vertice intergovernativo a Roma, i leader hanno fissato un nuovo obiettivo commerciale di 40 miliardi di dollari.

La difesa e l'energia sono pilastri chiave della cooperazione. A marzo, l'azienda turca Baykar ha firmato un accordo di partenariato con il colosso aerospaziale italiano Leonardo sui sistemi aerei senza pilota. A giugno, Baykar ha finalizzato l'acquisizione di Piaggio Aerospace, un'azienda italiana. Sono in corso discussioni anche sull'eventuale acquisto da parte della Türkiye di jet Eurofighter Typhoon.

Sul fronte energetico, Türkiye e Italia svolgono ruoli centrali nel Corridoio Meridionale del Gas. Dalla fine del 2020, il gas naturale trasportato attraverso il Gasdotto Trans-Anatolico (TANAP) viene consegnato in Italia tramite il Gasdotto Trans-Adriatico (TAP).

Oltre alla politica e al commercio, la comunità turca di circa 50.000 persone in Italia continua a contribuire alla vita sociale e culturale del Paese. Anche il turismo rimane un forte legame, con oltre 719.000 italiani che hanno visitato la Türkiye nel 2024.

