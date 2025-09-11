L'attività delle ADF nella parte orientale della RDC si è intensificata negli ultimi anni.

Originariamente formato in Uganda, il gruppo armato ha attraversato i confini per stabilire una presenza nella regione del Kivu, sfruttando l'instabilità politica e i conflitti locali.

Il gruppo è responsabile di attacchi mortali che hanno preso di mira forze di sicurezza e civili, spesso in aree rurali.