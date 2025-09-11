La Türkiye ha espresso le sue condoglianze per le vittime di un attacco terroristico che ha colpito un funerale nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo.
“Siamo profondamente rattristati per le vittime dell'attacco terroristico compiuto dalle Forze Democratiche Alleate, affiliate a DAESH, nella provincia di North Kivu della Repubblica Democratica del Congo (RDC),” si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri turco.
“Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime dell'attacco e al popolo della RDC,” ha aggiunto la dichiarazione.
Martedì, decine di persone sono state uccise in un attacco attribuito alle Forze Democratiche Alleate (ADF), un gruppo legato all'organizzazione terroristica Daesh.
L'attività delle ADF nella parte orientale della RDC si è intensificata negli ultimi anni.
Originariamente formato in Uganda, il gruppo armato ha attraversato i confini per stabilire una presenza nella regione del Kivu, sfruttando l'instabilità politica e i conflitti locali.
Il gruppo è responsabile di attacchi mortali che hanno preso di mira forze di sicurezza e civili, spesso in aree rurali.