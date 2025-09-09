Il produttore turco di auto elettriche Togg ha presentato una nuova berlina e ha annunciato che lancerà le vendite in Europa, a partire dalla Germania, mentre cerca nuove opportunità di profitto entrando nel più grande e competitivo mercato automobilistico della regione.
Lunedì, Togg ha annunciato il lancio europeo del suo SUV elettrico T10X e ha svelato il T10F, una berlina elettrica a cinque porte. Gli ordini per entrambi i modelli inizieranno in Germania alla fine di settembre.
Il ceo di Togg, Fuat Tosyali, ha definito l'espansione dell'azienda in Europa, dopo il successo ottenuto in Türkiye , un momento cruciale.
Parlando del percorso produttivo di Togg e delle sfide affrontate, Tosyali ha dichiarato che "per la prima volta nella storia, produrre un'auto con tutti i diritti di proprietà intellettuale appartenenti alla Türkiye è stato di per sé una sfida, considerando la storia industriale del nostro paese, e ci siamo riusciti.
"Fortunatamente, non ci siamo arresi. Anche quando abbiamo affrontato difficoltà, ci siamo sempre concentrati sul trovare soluzioni e abbiamo lavorato duramente."
I dettagli sui prezzi di entrambi i modelli non sono stati divulgati.
Togg ha venduto circa 30.000 SUV elettrici T10X in Türkiye lo scorso anno, il primo anno completo di consegne. Le vendite di quest'anno, fino ad agosto, sono aumentate del 42%, raggiungendo circa 21.000 unità.
Diversi altri startup di veicoli elettrici, tra cui Fisker, Lordstown e Arrival, hanno fallito altrove, anche se gli investitori continuano a finanziare alcune di queste operazioni in perdita.
Il fondatore di VinFast ha investito ingenti somme nel produttore vietnamita di veicoli elettrici, acquistando il suo braccio di ricerca e sviluppo per 1,52 miliardi di dollari nel tentativo di raggiungere il pareggio entro la fine del 2026.
Il produttore statunitense di veicoli elettrici Lucid ha ricevuto circa 8 miliardi di dollari dal Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita, mentre l'investimento di 5,8 miliardi di dollari di Volkswagen in Rivian è stato un'ancora di salvezza per la startup statunitense.