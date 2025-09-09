Il produttore turco di auto elettriche Togg ha presentato una nuova berlina e ha annunciato che lancerà le vendite in Europa, a partire dalla Germania, mentre cerca nuove opportunità di profitto entrando nel più grande e competitivo mercato automobilistico della regione.

Lunedì, Togg ha annunciato il lancio europeo del suo SUV elettrico T10X e ha svelato il T10F, una berlina elettrica a cinque porte. Gli ordini per entrambi i modelli inizieranno in Germania alla fine di settembre.

Il ceo di Togg, Fuat Tosyali, ha definito l'espansione dell'azienda in Europa, dopo il successo ottenuto in Türkiye , un momento cruciale.

Parlando del percorso produttivo di Togg e delle sfide affrontate, Tosyali ha dichiarato che "per la prima volta nella storia, produrre un'auto con tutti i diritti di proprietà intellettuale appartenenti alla Türkiye è stato di per sé una sfida, considerando la storia industriale del nostro paese, e ci siamo riusciti.

"Fortunatamente, non ci siamo arresi. Anche quando abbiamo affrontato difficoltà, ci siamo sempre concentrati sul trovare soluzioni e abbiamo lavorato duramente."