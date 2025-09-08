MONDO
Almeno 10 morti in Nepal durante una protesta di massa contro il divieto sui social media
In risposta alle norme sulla registrazione dei social media imposte dal governo, decine di migliaia di persone si sono radunate intorno al parlamento nepalese e si sono scontrate con la polizia per paura della censura e delle restrizioni alla libertà
Manifestanti gridano slogan mentre si radunano davanti al Parlamento a Kathmandu, Nepal, lunedì 8 settembre 2025. / AP
8 settembre 2025

Secondo quanto riportato dai media nepalesi, la polizia di Kathmandu ha aperto il fuoco sui manifestanti antigovernativi uccidendo almeno 10 persone e ferendone molte altre.

Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, lunedì, mentre i giovani che protestavano contro il divieto dei social media e la presunta corruzione del governo cercavano di entrare nel parlamento, la polizia ha disperso la folla usando gas lacrimogeni e proiettili di plastica, causando morti e feriti.

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in strada lunedì nella capitale del Nepal per protestare contro la chiusura delle piattaforme social media come Facebook, X e YouTube, che secondo il governo devono essere soggette a controllo e registrazione.

I manifestanti hanno scavalcato le recinzioni di filo spinato e hanno circondato il palazzo del Parlamento, costringendo le forze di polizia antisommossa a ritirarsi. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti, ma essendo in inferiorità numerica è stata costretta a rifugiarsi nel complesso del Parlamento.

Mentre la situazione rimaneva tesa, lunedì il governo, il Parlamento, la segreteria di Stato, la residenza presidenziale e le zone importanti della città hanno dichiarato il coprifuoco.

La folla, che scandiva slogan come “Fermate il divieto sui social media, fermate la corruzione, non i social media”, sventolava bandiere nazionali rosse e blu.

La manifestazione di lunedì è stata definita una protesta della Generazione Z, che generalmente indica le persone nate tra il 1995 e il 2010.

Il governo ha dichiarato di aver inviato ripetute notifiche a circa due dozzine di piattaforme di social media ampiamente utilizzate in Nepal affinché si registrassero ufficialmente. Le piattaforme che non si sono registrate sono state bloccate dalla scorsa settimana. TikTok, Viber e altre tre piattaforme hanno effettuato la registrazione e continuano a fornire un servizio ininterrotto.

Questa mossa delle autorità ha coinciso con la discussione in Parlamento di un disegno di legge che prevede che le piattaforme di social media debbano essere “gestite in modo corretto, responsabile e trasparente

Il disegno di legge prevede l'obbligo per le aziende di nominare un ufficio di contatto o un rappresentante nel Paese. Tuttavia, questo disegno di legge è stato criticato come strumento di censura e tentativo di punire gli oppositori del governo per le loro proteste online. I gruppi per i diritti umani sostengono che il disegno di legge sia un tentativo di limitare la libertà di espressione e violare i diritti fondamentali.

Nel novembre 2023, il Nepal aveva vietato l'applicazione TikTok con la motivazione che “disturbava l’ordine sociale, minava la buona fede e diffondeva contenuti inappropriati”. Tuttavia, il divieto era stato revocato lo scorso anno dopo che i dirigenti di TikTok si erano impegnati a rispettare le leggi locali. Nel 2018 era stata approvata una legge che vietava i siti pornografici.

