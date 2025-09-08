Il governo ha dichiarato di aver inviato ripetute notifiche a circa due dozzine di piattaforme di social media ampiamente utilizzate in Nepal affinché si registrassero ufficialmente. Le piattaforme che non si sono registrate sono state bloccate dalla scorsa settimana. TikTok, Viber e altre tre piattaforme hanno effettuato la registrazione e continuano a fornire un servizio ininterrotto.

Questa mossa delle autorità ha coinciso con la discussione in Parlamento di un disegno di legge che prevede che le piattaforme di social media debbano essere “gestite in modo corretto, responsabile e trasparente

Il disegno di legge prevede l'obbligo per le aziende di nominare un ufficio di contatto o un rappresentante nel Paese. Tuttavia, questo disegno di legge è stato criticato come strumento di censura e tentativo di punire gli oppositori del governo per le loro proteste online. I gruppi per i diritti umani sostengono che il disegno di legge sia un tentativo di limitare la libertà di espressione e violare i diritti fondamentali.

Nel novembre 2023, il Nepal aveva vietato l'applicazione TikTok con la motivazione che “disturbava l’ordine sociale, minava la buona fede e diffondeva contenuti inappropriati”. Tuttavia, il divieto era stato revocato lo scorso anno dopo che i dirigenti di TikTok si erano impegnati a rispettare le leggi locali. Nel 2018 era stata approvata una legge che vietava i siti pornografici.