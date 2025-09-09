India e Israele hanno firmato un accordo sugli investimenti bilaterali volto ad ampliare la cooperazione commerciale e finanziaria, nonostante l’isolamento politico crescente di Tel Aviv a causa del genocidio in corso a Gaza.

L’intesa è stata siglata a Nuova Delhi durante la visita di tre giorni del ministro delle Finanze israeliano, l’ultranazionalista Bezalel Smotrich, che ha incontrato la sua omologa indiana Nirmala Sitharaman. Secondo il governo israeliano, si tratta del primo accordo di investimento che l’India sottoscrive con un Paese membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Il Ministero delle Finanze indiano ha definito l’accordo una “pietra miliare storica”, sottolineando che favorirà la cooperazione nei settori della tecnologia finanziaria, delle infrastrutture, della regolamentazione finanziaria e dei pagamenti digitali. Sitharaman ha inoltre richiamato l’attenzione sulle aree di collaborazione in materia di “cybersicurezza, difesa, innovazione e alta tecnologia”.

Smotrich, colpito da sanzioni da parte di diversi governi occidentali a causa dei suoi legami con gli insediamenti illegali in Cisgiordania, ha definito l’accordo “un passo strategico significativo per la nostra visione comune”.

In un post pubblicato sulla piattaforma X, Smotrich ha dichiarato: “L’accordo raggiunto oggi tra India e Israele rafforzerà la nostra crescita economica, la capacità innovativa e la prosperità reciproca.” Ha poi aggiunto che l’intesa “offrirà nuove opportunità agli investitori di entrambi i Paesi, rafforzerà le esportazioni israeliane e fornirà alle imprese gli strumenti necessari per crescere in uno dei mercati più grandi e in più rapida espansione del mondo.”

Nel 2024 il volume degli scambi tra i due Paesi ha raggiunto i 3,9 miliardi di dollari, mentre gli investimenti reciproci si sono attestati intorno agli 800 milioni. L’asse portante delle relazioni resta tuttavia il settore della difesa.

Relazioni sempre più strette all’ombra del genocidio a Gaza

L’accordo è stato firmato in un momento in cui Israele è sottoposto a un processo per genocidio presso la Corte internazionale di giustizia e ad accuse di crimini di guerra davanti alla Corte penale internazionale, a causa delle operazioni militari a Gaza. Dall’ottobre 2023, gli attacchi israeliani hanno provocato la morte di oltre 64.500 palestinesi, in gran parte donne e bambini.