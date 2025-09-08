Due agenti di polizia sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco a colpi di arma da fuoco contro una stazione di polizia nella provincia occidentale di Izmir, in Türkiye, lunedì. Un sospetto di 16 anni è stato arrestato, hanno riferito le autorità.

Il giovane sedicenne ha aperto il fuoco con un fucile contro la stazione di polizia Salih İsgoren nel distretto di Balcova, a Izmir. Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha definito l'attacco alla stazione di polizia di Balcova, un distretto situato a ovest della città turistica, come "odioso". Nell'attacco, due agenti sono rimasti uccisi, un terzo è stato "gravemente ferito" e un altro ha riportato "ferite lievi".

"Il sospetto dell'incidente, il sedicenne E.B., è stato arrestato ed è stata avviata un'indagine," ha scritto Yerlikaya su X. L'agente ferito è stato trasportato all'Ospedale di Ricerca e Applicazione dell'Università Dokuz Eylul.