TÜRKİYE
2 min di lettura
Türkiye sparatoria contro una stazione di polizia, due agenti uccisi
Un sospetto di 16 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria nella provincia di Izmir, in Türkiye, che ha anche ferito altri due poliziotti.
Türkiye sparatoria contro una stazione di polizia, due agenti uccisi
Secondo i media, la polizia ha immediatamente dispiegato le sue forze nell'area, imponendo severe misure di sicurezza. / AA
8 settembre 2025

Due agenti di polizia sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco a colpi di arma da fuoco contro una stazione di polizia nella provincia occidentale di Izmir, in Türkiye, lunedì. Un sospetto di 16 anni è stato arrestato, hanno riferito le autorità.

Il giovane sedicenne ha aperto il fuoco con un fucile contro la stazione di polizia Salih İsgoren nel distretto di Balcova, a Izmir. Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha definito l'attacco alla stazione di polizia di Balcova, un distretto situato a ovest della città turistica, come "odioso". Nell'attacco, due agenti sono rimasti uccisi, un terzo è stato "gravemente ferito" e un altro ha riportato "ferite lievi".

"Il sospetto dell'incidente, il sedicenne E.B., è stato arrestato ed è stata avviata un'indagine," ha scritto Yerlikaya su X. L'agente ferito è stato trasportato all'Ospedale di Ricerca e Applicazione dell'Università Dokuz Eylul.

Suggerito

Il Ministro della Giustizia Yilmaz Tunc ha annunciato che l'Ufficio del Procuratore Capo di Izmir ha avviato un'indagine giudiziaria sull'attacco.

"Un'indagine giudiziaria immediata è stata avviata dall'Ufficio del Procuratore Capo di Izmir in merito all'incidente, e sono stati assegnati 2 vice procuratori capo e 6 pubblici ministeri," ha scritto Tunc su X, condannando l'attacco armato.

La polizia si è immediatamente mobilitata nella zona, imponendo misure di sicurezza rigorose, secondo quanto riportato dai media. Il sindaco di Izmir, Cemil Tugay, ha condannato l'attacco definendolo "traditore" e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in un post su X.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us