MONDO
2 min di lettura
Nepal revoca il divieto sui social media mentre il bilancio delle vittime delle proteste sale a 19
Le proteste scatenate dal divieto hanno causato almeno 19 morti e oltre 100 feriti.
Nepal revoca il divieto sui social media mentre il bilancio delle vittime delle proteste sale a 19
La settimana scorsa il governo ha deciso di bloccare l'accesso a diverse piattaforme di social media, tra cui Facebook, una decisione che ha scatenato la rabbia tra i giovani. / Reuters
9 settembre 2025

In Nepal, secondo quanto dichiarato da un ministro del governo, è stato revocato il divieto sui social media in seguito alle proteste che hanno causato la morte di 19 persone.

Il governo ha revocato il divieto sui social media imposto la scorsa settimana, ha affermato martedì Prithvi Subba Gurung, portavoce del governo e ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione.

La decisione è arrivata dopo che 19 persone sono state uccise e oltre 100 ferite durante le proteste di lunedì, denominate "Gen Z", contro la corruzione diffusa. Le proteste sono state scatenate proprio dal divieto.

"Abbiamo ritirato il blocco dei social media. Ora funzionano di nuovo", ha riferito Gurung a Reuters.

Il primo ministro K.P. Sharma Oli ha espresso tristezza per gli episodi di violenza, attribuendoli a "infiltrazioni da parte di diversi centri egoistici".

Inoltre, ha aggiunto che il governo offrirà un risarcimento alle famiglie delle vittime e fornirà cure gratuite per i feriti.

"Sarà istituita una commissione d'inchiesta per individuare le cause, valutare i danni e suggerire misure entro 15 giorni per garantire che tali episodi non si ripetano in futuro", ha affer Oli in un comunicato diffuso lunedì sera.

Suggerito

Proteste 'Gen Z'

Gli organizzatori delle proteste, che si sono estese ad altre città del Paese himalayano, le hanno definite "manifestazioni della Generazione Z".

Sostengono che le proteste riflettano la frustrazione diffusa tra i giovani per la percepita mancanza di azioni del governo nel combattere la corruzione e nel promuovere opportunità economiche.

La scorsa settimana, il governo aveva deciso di bloccare l'accesso a diverse piattaforme di social media, tra cui Facebook, una decisione che ha alimentato la rabbia tra i giovani.

I funzionari hanno dichiarato che il blocco riguardava quelle piattaforme che non si erano registrate presso il governo, nell'ambito di una stretta contro account falsi, disinformazione e discorsi di odio.

Il principale partito di opposizione del Nepal aveva criticato la decisione.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us