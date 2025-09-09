In Nepal, secondo quanto dichiarato da un ministro del governo, è stato revocato il divieto sui social media in seguito alle proteste che hanno causato la morte di 19 persone.

Il governo ha revocato il divieto sui social media imposto la scorsa settimana, ha affermato martedì Prithvi Subba Gurung, portavoce del governo e ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione.

La decisione è arrivata dopo che 19 persone sono state uccise e oltre 100 ferite durante le proteste di lunedì, denominate "Gen Z", contro la corruzione diffusa. Le proteste sono state scatenate proprio dal divieto.

"Abbiamo ritirato il blocco dei social media. Ora funzionano di nuovo", ha riferito Gurung a Reuters.

Il primo ministro K.P. Sharma Oli ha espresso tristezza per gli episodi di violenza, attribuendoli a "infiltrazioni da parte di diversi centri egoistici".

Inoltre, ha aggiunto che il governo offrirà un risarcimento alle famiglie delle vittime e fornirà cure gratuite per i feriti.

"Sarà istituita una commissione d'inchiesta per individuare le cause, valutare i danni e suggerire misure entro 15 giorni per garantire che tali episodi non si ripetano in futuro", ha affer Oli in un comunicato diffuso lunedì sera.