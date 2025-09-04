La dichiarazione di Hamas è arrivata dopo le notizie diffuse dai media israeliani secondo cui il primo ministro Binyamin Netanyahu, nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale a suo carico, avrebbe rinunciato alla ricerca di un accordo parziale e punterebbe ora a un’intesa complessiva.

Mercoledì, anche il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che «tutti i soldati israeliani trattenuti a Gaza devono essere rilasciati».

Lo scorso dicembre, Hamas e Fatah avevano raggiunto al Cairo un’intesa per la creazione di un comitato incaricato di assumere l’amministrazione di Gaza. Tuttavia, l’Autorità Palestinese aveva respinto tale soluzione, insistendo sulla necessità di gestire direttamente il governo della Striscia.

Il massacro a Gaza ha ridotto in macerie gran parte del territorio. Gli attacchi israeliani, che durano da circa due anni, hanno provocato la morte di oltre 63.000 palestinesi, lo sfollamento di gran parte della popolazione e hanno spinto la regione sull’orlo della carestia.

Hamas ha ribadito di insistere affinché «un’amministrazione nazionale indipendente composta da tecnocrati assuma immediatamente la responsabilità in tutti i settori di governo».