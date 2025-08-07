Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione imporrà "molte più" sanzioni secondarie ai paesi che continuano ad acquistare petrolio russo, poche ore dopo aver annunciato nuove penalità contro l'India.

"Vedrete molte di più. Vedrete così tante sanzioni secondarie," ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca mercoledì, suggerendo che la Cina potrebbe essere tra i prossimi paesi presi di mira.

"Potrebbe succedere. Dipende da come andranno le cose. Potrebbe succedere," ha affermato Trump quando gli è stato chiesto se Pechino potrebbe affrontare misure simili, facendo riferimento ai negoziati commerciali in corso con la Cina, che ha definito in progresso.

Più presto nella giornata, Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un dazio aggiuntivo del 25% sulle importazioni indiane in risposta a ciò che ha descritto come il "continuo rivendita e profitto" di Nuova Delhi dal petrolio greggio russo.