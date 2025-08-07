POLITICA
2 min di lettura
Trump promette "molte più" sanzioni secondarie contro le nazioni che acquistano petrolio russo dopo il caso dell'India
Il presidente degli Stati Uniti afferma che altri paesi potrebbero affrontare dazi per l'acquisto di petrolio russo, con la Cina tra i potenziali obiettivi
Trump promette "molte più" sanzioni secondarie contro le nazioni che acquistano petrolio russo dopo il caso dell'India
Trump giura "molte altre" sanzioni secondarie dopo aver preso di mira l'India per il petrolio russo / AP
10 ore fa

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione imporrà "molte più" sanzioni secondarie ai paesi che continuano ad acquistare petrolio russo, poche ore dopo aver annunciato nuove penalità contro l'India.

"Vedrete molte di più. Vedrete così tante sanzioni secondarie," ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca mercoledì, suggerendo che la Cina potrebbe essere tra i prossimi paesi presi di mira.

"Potrebbe succedere. Dipende da come andranno le cose. Potrebbe succedere," ha affermato Trump quando gli è stato chiesto se Pechino potrebbe affrontare misure simili, facendo riferimento ai negoziati commerciali in corso con la Cina, che ha definito in progresso.

Più presto nella giornata, Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un dazio aggiuntivo del 25% sulle importazioni indiane in risposta a ciò che ha descritto come il "continuo rivendita e profitto" di Nuova Delhi dal petrolio greggio russo.

Suggerito

I dazi entreranno in vigore tra 21 giorni.

L'ordine incarica inoltre il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario al Tesoro Scott Bessent di identificare eventuali altri paesi che "direttamente o indirettamente" importano petrolio russo.

L'annuncio arriva un giorno dopo che Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero "preso quella decisione" su ulteriori sanzioni a seguito di una visita a Mosca dell'inviato speciale Steve Witkoff per colloqui con funzionari russi.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us