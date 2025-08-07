In una dichiarazione rilasciata giovedì dal portavoce della presidenza, è stato annunciato che l’Indonesia convertirà il centro medico situato sull’isola di Galang, attualmente disabitata, per curare circa 2.000 feriti provenienti da Gaza, con l’obiettivo di rimpatriarli dopo la guarigione.

L’Indonesia ha inviato aiuti umanitari a Gaza dopo la guerra lanciata da Israele nell’ottobre 2023, un conflitto che, secondo le autorità sanitarie palestinesi, ha causato la morte di oltre 60.000 persone nella Striscia assediata.

“L’Indonesia fornirà assistenza medica a circa 2.000 abitanti di Gaza, vittime della guerra, feriti e rimasti sotto le macerie,” ha dichiarato il portavoce Hasan Nasbi ai giornalisti, sottolineando che non si tratta di un’operazione di evacuazione.

Hasan ha dichiarato che l’ospedale temporaneo situato sull’isola di Galang , al largo di Sumatra e a sud di Singapore, sarà destinato a curare i feriti provenienti da Gaza e ad accogliere temporaneamente anche le loro famiglie, aggiungendo che attualmente l’isola non è abitata da nessuno.