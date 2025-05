Almeno 12 persone sono state uccise in Ucraina durante la notte a causa di attacchi russi, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Kiev e Mosca si scambiavano colpi in un contesto di un importante scambio di prigionieri in corso.

Il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi include tre bambini di otto, dodici e diciassette anni, uccisi nella regione nord-occidentale di Zhytomyr, hanno dichiarato domenica le autorità.

I servizi di emergenza ucraini hanno descritto una notte di "terrore" mentre la Russia ha lanciato una seconda notte consecutiva di pesanti attacchi aerei sull'Ucraina, inclusa la capitale Kiev, dopo aver colpito il paese con missili balistici e droni nella notte tra venerdì e sabato.

Gli ultimi attacchi arrivano mentre le due parti portano avanti il loro più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra su vasta scala da parte di Mosca nel febbraio 2022, e mentre gli Stati Uniti cercano di mediare un cessate il fuoco per porre fine alla guerra che dura ormai da tre anni.

L'esercito ucraino ha dichiarato domenica mattina di aver abbattuto 45 missili russi e 266 droni d'attacco durante la notte.

Quattro persone sono state segnalate morte nella regione occidentale di Khmelnytskyi, quattro nella regione di Kiev e una a Mykolaiv, nel sud.

I servizi di emergenza hanno riferito che quattro persone sono state uccise e 16 ferite nella regione di Kiev, inclusi tre bambini, durante il "massiccio attacco notturno".

'Le sanzioni aiuteranno sicuramente'

La capitale era "sotto attacco" ma "le difese aeree sono operative", ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Le autorità russe, nel frattempo, hanno riferito che una dozzina di droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti.

A Mosca, sono state imposte restrizioni ad almeno quattro aeroporti, incluso l'hub principale Sheremetyevo, secondo quanto dichiarato dall'autorità dell'aviazione civile russa.

Gli attacchi rinnovati sono avvenuti dopo che la Russia ha lanciato 14 missili balistici e 250 droni nella notte tra venerdì e sabato, che hanno lasciato 15 feriti, secondo le autorità ucraine.

L'esercito russo ha dichiarato sabato che l'Ucraina lo ha preso di mira con 788 droni e missili dal martedì precedente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha esortato domenica i leader internazionali ad aumentare la loro pressione sulla Russia.

"Senza una pressione veramente forte sulla leadership russa, questa brutalità non può essere fermata. Le sanzioni aiuteranno sicuramente", ha detto Zelenskyy sui social media, invitando gli Stati Uniti, i paesi europei e "tutti coloro che nel mondo cercano la pace" a dimostrare la loro "determinazione" nel far cessare la guerra a Mosca.