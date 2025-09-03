La Cina, per la prima volta, ha mostrato pubblicamente le sue forze nucleari terrestri, marittime e aeree durante una grande parata militare che ha commemorato la vittoria contro il Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale.

La parata di mercoledì ha messo in mostra l'intera triade nucleare di Pechino, inclusi il missile a lungo raggio lanciato dall'aria JingLei-1, il missile intercontinentale lanciato da sottomarino JuLang-3, il missile intercontinentale terrestre DongFeng-61 e una nuova variante del missile intercontinentale DongFeng-31, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua.

I media statali cinesi hanno descritto queste armi come il “asso” strategico del Paese, sottolineando il loro ruolo nel “salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e la dignità”.