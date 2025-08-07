Nessun gruppo ha ancora rivendicato l'attentato contro la polizia avvenuto a Wana, ma i sospetti si concentrano con ogni probabilità sul Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), noto anche come talebani pakistani. Il gruppo è noto per colpire regolarmente sia le forze di sicurezza sia la popolazione civile nella regione.

Il TTP mantiene stretti legami con i talebani afghani, tornati al potere in Afghanistan nell'agosto 2021 dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della NATO, che ha posto fine a un conflitto durato vent'anni.

Da allora, numerosi combattenti e leader del TTP si sono rifugiati in Afghanistan. Alcuni di loro vivono apertamente sotto il governo talebano, una situazione che ha contribuito al rafforzamento delle attività del gruppo in territorio pakistano.