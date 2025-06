Il Sindaco di Los Angeles Karen Bass ha criticato l'amministrazione Trump per aver usato la città come una "cavia" schierando truppe della Guardia Nazionale e Marines in risposta alle proteste sull'immigrazione.

Bass, in una dichiarazione ai giornalisti lunedì, ha detto: "All'inizio di questa amministrazione, ci era stato detto che i raid contro gli immigrati sarebbero stati condotti contro i quali fossero considerati criminali violenti e persone con mandati di arresto".

"Ma non capisco come si sia passati da un trafficante di droga al Home Depot, ai luoghi di lavoro dove le persone lavorano semplicemente per guadagnarsi da vivere", ha dichiarato.

"Non ci era stato detto che queste sarebbero state le persone da arrestare, e questa situazione fa sentire che la nostra città viene effettivamente usata come una cavia... come una cavia per vedere cosa succede quando il governo federale toglie l'autorità allo stato o al governo locale." Il Sindaco ha inoltre aggiunto: "Penso che la nostra città non dovrebbe essere usata come una cavia per vedere cosa succede nella seconda città più grande del paese".

"Sta cercando di creare il caos"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mobilitato 4.000 soldati della Guardia Nazionale con il sostegno di 700 Marines in risposta alle proteste che sono continuate fino a lunedì.

Il Governatore della California Gavin Newsom ha criticato questa decisione, affermando che non riguarda la sicurezza pubblica. Su X, ha scritto: "Questo non è altro che accarezzare l'ego di un Presidente pericoloso. È irresponsabile, insensato e irrispettoso verso i nostri militari".

Newsom ha inoltre sostenuto che Trump "sta cercando di creare il caos" inviando 4.000 soldati sul territorio americano.

Causa contro Trump: Accusato di violare la sovranità statale

In precedenza, Newsom aveva annunciato di aver intentato una causa contro Trump, affermando che lo schieramento della Guardia Nazionale da parte del Presidente è "illegale" e viola la sovranità statale.

Newsom ha scritto su X: "Stiamo facendo causa a Donald Trump. Questa è una crisi artificiale". "Vuole impossessarsi della forza di milizia statale creando paura e terrore e violare la Costituzione degli Stati Uniti".

Le proteste sono iniziate venerdì scorso dopo che agenti dell'Immigration and Customs Enforcement hanno fatto irruzione in attività commerciali locali, arrestando centinaia di persone che si presume vivano illegalmente negli Stati Uniti.

L'amministrazione Trump ha annunciato che i raid dell'Immigration and Customs Enforcement continueranno come parte del piano del Presidente per combattere l'immigrazione illegale.