Il Centro per la Lotta alla Disinformazione della Direzione delle Comunicazioni (DMM) ha respinto le notizie pubblicate da alcuni organi di stampa israeliani che coinvolgevano la Türkiye in un presunto piano di assassinio contro un ministro israeliano, denunciandole come parte di una deliberata campagna diffamatoria.

In una dichiarazione ufficiale, il DMM ha precisato:

«Il fatto che alcune testate giornalistiche israeliane, in relazione a un presunto piano di attentato contro un ministro israeliano, facciano riferimento al nostro Paese costituisce il risultato di una campagna di disinformazione intenzionale diretta contro la Türkiye».

L'organismo ha ribadito l'impegno della Türkiye nella lotta contro la disinformazione e ha invitato i media internazionali a verificare accuratamente le fonti prima di diffondere notizie non confermate che potrebbero danneggiare le relazioni diplomatiche.

Il Centro ha inoltre sottolineato che l'episodio presentato dai media israeliani come una novità si basa in realtà su un fatto accaduto otto mesi fa.